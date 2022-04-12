Общество 12.04.2022 в 11:12

Бурятия получит из Москвы 370 млн рублей на поддержку здравоохранения

Средства пойдут на оказание бесплатной медпомощи гражданам
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Текст: Константин Воронов
Бурятия получит из Москвы 370 млн рублей на поддержку здравоохранения
Российские регионы дополнительно получат свыше 35 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием жителям бесплатной медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Бурятия из этой суммы получит 373 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Вопрос обсуждался на совещании с вице-премьерами 11 апреля. Михаил Мишустин отметил, что прошлый год и начало этого были крайне непростыми для системы здравоохранения. С увеличением числа заболевших выросла и финансовая нагрузка на медицинские учреждения, ведь они оказывали помощь большему количеству пациентов, закупали необходимые им лекарства и проводили исследования.

«Федеральное финансирование компенсирует возросшие расходы. Больницы и поликлиники и дальше смогут стабильно работать, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь бесплатно», – сказал глава правительства.

Также в регионах разработаны программы медицинской реабилитации во исполнение поручений президента.

«По инициативе президента РФ Владимира Путина была расширена программа медицинской реабилитации, чтобы ее могли проходить пациенты с разными диагнозами, в ближайшее время на оснащение отделений медицинской реабилитации регионам поступит свыше 8 миллиардов рублей. В Бурятии, в свою очередь, подготовлена и в настоящее время находится на согласовании в Минздраве России региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Фото: «Номер один»
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Здравоохранение

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с 6 по 12 апреля

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