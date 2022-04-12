Общество 12.04.2022 в 11:16
Иркутская ГЭС работает с максимально возможными расходами воды
Уровень Байкала по состоянию на 11 апреля составил 456,41 м тихоокеанской отметки (ТО)
Текст: Номер один
Иркутское водохранилище продолжают готовить к приему паводковых вод. Уровень Байкала по состоянию на 11 апреля составил 456,41 м тихоокеанской отметки (ТО), что выше показателя предыдущих лет и среднемноголетних отметок, сообщила пресс-служба Росводресурсов.
Чтобы к 1 мая обеспечить благоприятные условия для развития половодья и приблизиться к необходимой отметке – 456,15 м, сегодня Иркутская ГЭС работает с загрузкой всех гидроагрегатов, с максимально возможными расходами в этот период – 2450-2500 кубометров в секунду.
«Зимой текущего года ГЭС работала с максимально возможными расходами 1500-1700 кубометров в секукнду, что позволило избежать подтоплений в нижнем бьефе. Расходы через гидроагрегаты сейчас – самые высокие за последние 25 лет в этот период», - пояснил начальник управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.
Специалисты Росводресурсов по Иркутской области в оперативном режиме обмениваются сведениями о прогнозе и развитии складывающейся обстановки в бассейне озера Байкал и водохранилищ Ангарского каскада ГЭС с территориальными органами МЧС России, Росгидромета, министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, Роспотребнадзором, организациями, имеющими в собственности или эксплуатирующими водозаборные гидротехнические сооружения.
По данным Росгидромета, во втором квартале прогнозируется приток 2300-2900 кубометров в секунду, при норме 2980 кубометров.
Как сообщал «Номер один», Улан-Удэ уже готовится к паводку. В левобережной части города восстанавливают и укрепляют береговые линии. Проведена ревизия электросетевого хозяйства, отрабатываются вопросы по организации эвакуации жителей, устройству пунктов временного размещения, обеспечения запаса материально-технических, продовольственных и иных средств. В ближайшее время запланированы крупные учения.
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Чтобы к 1 мая обеспечить благоприятные условия для развития половодья и приблизиться к необходимой отметке – 456,15 м, сегодня Иркутская ГЭС работает с загрузкой всех гидроагрегатов, с максимально возможными расходами в этот период – 2450-2500 кубометров в секунду.
«Зимой текущего года ГЭС работала с максимально возможными расходами 1500-1700 кубометров в секукнду, что позволило избежать подтоплений в нижнем бьефе. Расходы через гидроагрегаты сейчас – самые высокие за последние 25 лет в этот период», - пояснил начальник управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.
Специалисты Росводресурсов по Иркутской области в оперативном режиме обмениваются сведениями о прогнозе и развитии складывающейся обстановки в бассейне озера Байкал и водохранилищ Ангарского каскада ГЭС с территориальными органами МЧС России, Росгидромета, министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, Роспотребнадзором, организациями, имеющими в собственности или эксплуатирующими водозаборные гидротехнические сооружения.
По данным Росгидромета, во втором квартале прогнозируется приток 2300-2900 кубометров в секунду, при норме 2980 кубометров.
Как сообщал «Номер один», Улан-Удэ уже готовится к паводку. В левобережной части города восстанавливают и укрепляют береговые линии. Проведена ревизия электросетевого хозяйства, отрабатываются вопросы по организации эвакуации жителей, устройству пунктов временного размещения, обеспечения запаса материально-технических, продовольственных и иных средств. В ближайшее время запланированы крупные учения.
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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