18 человек погибли на дорогах Бурятии с начала года

За три месяца с начала года на дорогах Бурятии зарегистрировано 145 ДТП с пострадавшими. В них погибли 18 человек, 201 травмирован. Такие данные озвучили сегодня в республиканской ГИБДД.Самым распространенным видом ДТП являются столкновения. В результате 67 таких аварий погибли 9 человек, травмы различной степени тяжести получили 120 граждан. 32 ДТП связаны с наездами на пешеходов, в которых погибли пять человек и ранены 29.В каждой седьмой аварии за рулем находился пьяный водитель. По их вине погибли 2 человека, травмированы 27. Всего за три месяца задержаны 1749 водителей с признаками опьянения.В каждом восьмом ДТП пострадал несовершеннолетний. В результате 18 аварий погиб один подросток, ранены 22 ребенка.Зарегистрировано 52 ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями. В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 452 предписания на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц.Фото: ГИБДД Бурятии