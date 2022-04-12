Общество 12.04.2022 в 12:54

18 человек погибли на дорогах Бурятии с начала года

В каждой седьмой аварии за рулем находился пьяный водитель
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Текст: Константин Воронов
18 человек погибли на дорогах Бурятии с начала года
За три месяца с начала года на дорогах Бурятии зарегистрировано 145 ДТП с пострадавшими. В них погибли 18 человек, 201 травмирован. Такие данные озвучили сегодня в республиканской ГИБДД.

Самым распространенным видом ДТП являются столкновения. В результате 67 таких аварий погибли 9 человек, травмы различной степени тяжести получили 120 граждан. 32 ДТП связаны с наездами на пешеходов, в которых погибли пять человек и ранены 29.

В каждой седьмой аварии за рулем находился пьяный водитель. По их вине погибли 2 человека, травмированы 27. Всего за три месяца задержаны 1749 водителей с признаками опьянения.

В каждом восьмом ДТП пострадал несовершеннолетний. В результате 18 аварий погиб один подросток, ранены 22 ребенка.

Зарегистрировано 52 ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями. В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 452 предписания на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц.

Фото: ГИБДД Бурятии
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