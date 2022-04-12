Общество 12.04.2022 в 13:01

В Монголии политика восстановления в промышленном секторе дает плоды

В стране открылся первый завод по производству металлических порошков
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Текст: Номер один
В Монголии политика восстановления в промышленном секторе дает плоды
Монгольская компания «Taлын Mетал нунтаг» ввела в эксплуатацию завод по производству металлических порошков путем переработки катодных и медных отходов на основе передовых технологий Великобритании и Германии, сообщает МОНЦАМЭ.

Монгольские инженеры в сотрудничестве с британскими и немецкими экспертами построили завод за два года и начали испытания с января этого года. С вводом завода в эксплуатацию становится возможным производить экспортную продукцию с добавленной стоимостью. Металлический порошок играет важную роль в мелких автомобильных компонентах, таких как свечи зажигания, шестерни, электрические щетки, подшипники, вакуумные выключатели, а также в деталях высокотехнологичного оборудования в области 3D-печать, производства ювелирных изделий, компьютеров и мобильных телефонов.

Металлический порошок производят и продают более чем в 20 странах, в том числе в Германии, Китае, Японии и Великобритании. Теперь, впервые, Монголия сможет производить металлургическую продукцию мирового уровня для внутреннего рынка с использованием передовых технологий.

Завод с производственной мощностью 3000 тонн металлического порошка в год использует 99 процентов своего сырья и является экологически чистым благодаря технологии, которая позволяет повторно использовать в производстве до 90 процентов технической воды. Специалисты отрасли считают наличие сырья достаточным для этого завода, поскольку в Монголии ежемесячно образуется 200 тонн медных отходов.
триализации страны.

«В это сложное время в мире и в стране, когда наше правительство поставило перед собой цель реализовать Новую политику восстановления в промышленном секторе, чтобы вывести промышленное развитие на новый уровень, вводится в эксплуатацию завод, демонстрирующий технологический прогресс и мастерство монгольских инженеров. Это позволило на один шаг повысить уровень внутренней металлообработки, производства экспортной продукции с добавленной стоимостью и дало новые преимущества развитию промышленной политики страны. Металлический порошок является важным сырьем для четвертой промышленной революции, и я рад, что в Монголи заложен фундамент для его производства», - сказал вице-премьер.

Фото: montsame.mn
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