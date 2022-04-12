Селенга в Бурятии атакует село Сотниково

Возмутительную ситуацию с масштабным разрушение берега Селенги в селе Сотниково Иволгинского района можно назвать одним из острых моментов экологии Бурятии. Речь идет о береговой линии протяженностью 1220 метров. Бедствие происходит в районе от сотниковской улицы Нарынской до Нефритовой. Проверка, проведенная в позапрошлом году, официально подтвердила плачевность положения.«При непосредственном нахождении на краю берега существует реальная угроза падения граждан в воду, так как край берега выступает над водой в среднем на полтора метра, а земля под ним размыта водами реки Селенги», констатировали по итогам проверки.При этом дальнейшее обрушение береговой линии не зависит от уровня Селенги и с течением времени приведет к созданию чрезвычайной ситуации.Начались долгие суды.Сначала бурятская Фемида никак не могла определить, кто должен провести работу по предотвращению разрушения. Ситуация рассматривалась судами несколько раз в разных инстанциях. В прошлом году дело было возвращено в районный суд на новое рассмотрение.При новом рассмотрении прокуратура, как истец, попросила признать незаконным бездействие минприроды Бурятии и Федерального агентства водных ресурсов, которые не приняли мер по предотвращению разрушения данного участка берега Селенги. Прокуратура настаивала на обязании ответчиков принять такие меры.В зале суда надзорщики не смогли конкретизировать перечень мер, пояснив, что ответчики должны самостоятельно выбрать их из имеющихся в соответствующей статье Водного кодекса РФ.Минприроды Бурятии активно отбивалось от претензий истца. Представитель министерства заявил, что река Селенга – это федеральная собственность и «какие-либо полномочия в отношении этого трансграничного объекта министерству не передавались». То есть на минприроды не могут быть возложены обязанности, о которых говорил прокурор.Федеральное агентство выдвигало другие аргументы.Главным было то, что выполнение мероприятий некапитального характера «не решит проблемы обрушения берега» - надо вести капстроительство (строить сооружения инженерной защиты). А выполнение мероприятий из тех, что содержатся в указанной прокуратурой статье Водного кодекса РФ, повлечет «лишь неэффективное расходование бюджетных средств».Работа по подготовке к строительству нормальных защитных сооружений, кстати, понемногу идет.Так, бюджетом Бурятии на 2022 год предусмотрено выделение средств на проектно-изыскательские работы по инженерной защите Сотниково от затопления, подтопления, разрушения берегов Селенги. На само строительство надеются получить деньги (софинансирование) из федерального бюджета, если будет соответствующая госпрограмма РФ.Представитель правительства республики, который был на процессе в качестве третьего лица, попытался вывести минприроды из-под удара, заявив, что просит удовлетворить иск прокуратуры только к федеральному агентству.Рассматривая дело, районный суд указал, что выделение Бурятией средств на проектные работы не может быть основанием для отказа в удовлетворении требований прокуратуры. Потому что выполнение мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод должны осуществляться вне зависимости от возможности выполнения капитального строительства защитных инженерных сооружений.По итогам суда, требования прокуратуры были удовлетворены только в отношении федерального агентства. «Федералов» обязали в течение года с момента вступления вердикта в законную силу принять меры по предотвращению разрушения 1220 м селенгинского берега в селе Сотниково.Касаемо Минприроды республики было указано, что оно, конечно, должно предотвращать подобные события и ликвидировать их последствия, но только по тем водным объектам, которые полностью находятся на территории Бурятии. Вне зависимости, находятся ли те в федеральной или в республиканской собственности. Ситуация в Сотниково – не тот случай. Половина реки находится в сопредельной Монголии.Год – это большой срок, и значит ситуация в селе продолжит ухудшаться. А если «федералы» воспользуются своим правом обжаловать решение суда первой инстанции в Верховном суде Бурятии, то, срок сдвинется еще дальше. При условии, что вышестоящая инстанция подтвердит первичное решение.Фото: «Номер один»