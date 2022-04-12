Общество 12.04.2022 в 16:28

Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей

В Улан-Удэ простятся с Героем России офицером Росгвардии лейтенантом Максимом Концовым


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Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей
Офицер Росгвардии лейтенант Максим Андреевич Концов родился 16 мая 1988 года в Улан-Удэ Республики Бурятия. В 2005 г. закончил среднюю общеобразовательную школу № 47 Улан-Удэ. Во время учебы в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете взял академический отпуск и был призван на военную службу по призыву, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

В 2010 году срочную службу проходил в отдельном специальном моторизованном батальоне Восточного регионального командования внутренних войск МВД России в Уссурийске. Продолжил службу на контрактной основе в подразделении специального назначения Восточного регионального командования внутренних войск МВД России в Хабаровском крае.

В 2020 году получил офицерское звание и был назначен начальником разведки подразделения оперативного назначения Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации. За время службы неоднократно участвовал в боевых действиях в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона России.

С начала проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины лейтенант М.А Концов участвовал в выполнении специальных задач, направленных на обеспечение национальных интересов Российской Федерации, а также на реализацию предупредительных мер обеспечения международной и региональной безопасности Российской Федерации и суверенных, независимых государств.

24 марта лейтенант Максим Концов, получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения специального мероприятия. Обнаружив противника, разведгруппа вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно - разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными.

Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей.

В результате мужественных действий лейтенанта Максима Концова диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, звания Героя Российской Федерации удостоен офицер Росгвардии лейтенант Максим Андреевич Концов (посмертно).

Награжден ведомственными наградами. Женат, воспитывал двух дочерей.

Прощание состоится 15 aпpeля в 10:30 нa Лyкoдpoмe пo yл. Жepдeвa, 93.

Фото: Росгвардия
Теги
Украина спецоперация герой прощание

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