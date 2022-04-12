Бурятия вошла в тройку самых замусоренных регионов России

В 2021 году количество свалок в Бурятии выросло на 76 по сравнению с 2020 годом. По их числу - 906 - республика вошла в тройку самых замусоренных регионов России. Соседний Забайкальский край с 813 несанкционированными свалками – на 5 месте, сообщает РБК со ссылкой на Росприроднадзор.В рейтинге федерального ведомства учитывались места накопления ТКО, не включенные в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). В нем отсутствует даже действующий частный полигон в Улан-Удэ, который эксплуатирует ООО «СМП». Хотя расценки на захоронение мусора здесь официально установлены приказом Республиканской службой по тарифам.Значительная часть незаконных свалок находится в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкала – объекта мирового природного наследия. Для преодоления ситуации, которую вполне обоснованно можно назвать катастрофической, республика вместе с ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) намерены до конца 2025 года построить семь новых объектов обращения с отходами. Об этом принципиально договорились глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор РЭО Денис Буцаев.Но что это будут за объекты, не уточняется. Известно лишь, что их собираются возвести в Кабанском, Северо-Байкальском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Багузинском, Хоринском и Курумканском районах. С их вводом в эксплуатацию общая мощность обработки мусора в Бурятии составит около 200 тысяч тонн. Это в три раза меньше запланированных объемов в Иркутской области (649 тысяч тонн). Несмотря на то, что большая часть ЦЭЗ Байкала находится именно на территории Бурятии.В соседнем Приангарье готовится строительство шести новых заводов по обработке ТКО. В их числе – две мусороперегрузочные станции в Ольхонском районе, два объекта обработки и размещения отходов в Слюдянском районе, полигон в Казачинско-Ленском районе. Строительство будет осуществляться на основе концессий при финансовой поддержке РЭО в форме облигационного займа.Кроме того, в Иркутской области намерены развивать систему раздельного сбора мусора. На предоставленную в прошлом году федеральную субсидию закуплено 963 контейнера. Более 140 из них установлены в Ольхонском районе, Байкальске и Слюдянке, расположенных в ЦЭЗ Байкала.Судя по всему, Бурятия пока не достаточно готова к началу реализации масштабных проектов в сфере обращения с ТКО. Проектно-сметная документация разработана на четыре из семи планируемых объектов. Прошлогоднюю федеральную субсидию на закуп контейнеров для раздельного сбора мусора наши чиновники благополучно «проспали».По итогам январского совещания в Народном Хурале, где генеральный директор ООО «ЭкоАльянс» Дмитрий Дружинин отчитывался о работе за 2021 год, были даны рекомендации: Минприроды РБ – подготовить программу по обновлению контейнерного парка и благоустройству площадок для сбора ТКО; разработать «дорожную карту» перехода от подворового (мешкового) сбора мусора в частном секторе к контейнерному; регоператору – разработать проект типовой контейнерной площадки для городской и сельской местности.Из чего напрашивается вывод: ратуя (на словах) за раздельный сбор отходов, руководство Минприроды РБ и регоператора ничего реального не делало хотя бы для строительства обычных мусорных площадок. На момент совещания в Народном Хурале не было даже их типового проекта. Что уж тут говорить о раздельном сборе!Депутаты также рекомендовали Минприроды РБ «актуализировать территориальную схему обращения с отходами», которая явно не соответствует реалиям и задачам сегодняшнего дня.Будут ли исполнены эти рекомендации – вопрос нериторический, учитывая общую «расслабленность» чиновников ведомства, кабинет руководителя которого после сообщений об отставке министра Сергея Матвеева окончательно уподобился булгаковской «нехорошей квартире». Из нее пропадали люди, из кабинета сбегают чиновники.Кстати, Сергей Матвеев «развил и углубил» тенденцию неуклонного сокращения сроков пребывания на посту министра природных ресурсов и экологии Бурятии. С учетом того, что запись в ЕГРЮЛ и право первой подписи он получил 22 сентября 2021 года, срок осуществления им полномочий главы ведомства составил около 7 месяцев. Предшественник Алексей Хандархаев проработал в должности 11 месяцев. Назначенный в 2018 году Вадим Кантор - 1 год и 4 месяца.Как тут не вспомнить героиню кинокомедии «Любовь и голуби»: «А у нас текучка, ох, кака страшна у нас текучка...»Пока готовится очередное назначение, мусорная реформа в Бурятии, вверенная, похоже, не тем исполнителям, продолжает «зависать», а Байкал остается в мусорном кольце.Фото: «Номер один»