Общество 12.04.2022 в 17:38
Водителей Бурятии предупредили о камнепаде на федеральной трассе
Дорожники убирают упавшие камни с проезжей части
Текст: Константин Воронов
На 197-м километре федеральной трассы А-333 Култук – Монды – граница с Монголией произошел камнепад. Как сообщили в Упрдор «Южный Байкал», сейчас на этом участке трассы организованы работы по устранению камней с проезжей части и полосы отвода.
«Движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме. Подрядной организацией установлены временные дорожные знаки, предупреждающие участников дорожного движения об опасности, и осуществляется круглосуточное дежурство для уборки каменной осыпи», сообщили в ведомстве.
Причина камнепада названа оттайка и выветривание грунтов.
В связи с происшествием «Южный Байкал» обратился к водителям с просьбой проявлять максимальную бдительность на дороге.
Фото: Упрдор «Южный Байкал»
«Движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме. Подрядной организацией установлены временные дорожные знаки, предупреждающие участников дорожного движения об опасности, и осуществляется круглосуточное дежурство для уборки каменной осыпи», сообщили в ведомстве.
Причина камнепада названа оттайка и выветривание грунтов.
В связи с происшествием «Южный Байкал» обратился к водителям с просьбой проявлять максимальную бдительность на дороге.
Фото: Упрдор «Южный Байкал»
Тегидорога