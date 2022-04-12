Водителей Бурятии предупредили о камнепаде на федеральной трассе

На 197-м километре федеральной трассы А-333 Култук – Монды – граница с Монголией произошел камнепад. Как сообщили в Упрдор «Южный Байкал», сейчас на этом участке трассы организованы работы по устранению камней с проезжей части и полосы отвода.«Движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме. Подрядной организацией установлены временные дорожные знаки, предупреждающие участников дорожного движения об опасности, и осуществляется круглосуточное дежурство для уборки каменной осыпи», сообщили в ведомстве.Причина камнепада названа оттайка и выветривание грунтов.В связи с происшествием «Южный Байкал» обратился к водителям с просьбой проявлять максимальную бдительность на дороге.Фото: Упрдор «Южный Байкал»