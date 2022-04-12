Общество 12.04.2022 в 17:38

Водителей Бурятии предупредили о камнепаде на федеральной трассе

Дорожники убирают упавшие камни с проезжей части
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Текст: Константин Воронов
Водителей Бурятии предупредили о камнепаде на федеральной трассе
На 197-м километре федеральной трассы А-333 Култук – Монды – граница с Монголией произошел камнепад. Как сообщили в Упрдор «Южный Байкал», сейчас на этом участке трассы организованы работы по устранению камней с проезжей части и полосы отвода.

«Движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме. Подрядной организацией установлены временные дорожные знаки, предупреждающие участников дорожного движения об опасности, и осуществляется круглосуточное дежурство для уборки каменной осыпи», сообщили в ведомстве.

Причина камнепада названа оттайка и выветривание грунтов.

В связи с происшествием «Южный Байкал» обратился к водителям с просьбой проявлять максимальную бдительность на дороге.

Фото: Упрдор «Южный Байкал»
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