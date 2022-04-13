В Улан-Удэ суд принял доказательства из недружественной страны

«Самовольщик» из Улан-Удэ выяснил отношения с комитетом по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ (КУИ). Мужчина подал иск об установлении факта пользования незаконно занятым им земельным участком с жилым домом до 31 декабря 2010 года. Доказать факт использования земли горожанину понадобилось, чтобы бесплатно узаконить свои права на захваченный участок. Как известно, законодательство Бурятии позволяет это сделать.Мужчина смог доказать, что в 2003 году он вступил в члены местного садоводческого товарищества, которое было в тех краях. Как можно создать СНТ на захваченных землях не очень ясно, но садоводство существовало… Материалы из имевшегося техпаспорта дома также подтверждали, что через пару лет после вступления «самовольщик» успешно построил свою «самоволку». То есть, пользовался землей.Одним словом, гражданин принес в суд весьма убедительные документы о том, что он обосновался на участке до заветной даты. Но их ему, видимо, показалось недостаточно и улан-удэнец стал использовать для доказательства материалы из американских источников. «Согласно фотоснимкам из программы GoogleEarth по состоянию на 2009 и 2021 годы на участке истца расположено строение», - отметил районный суд.Американский Google является всемирной известной компанией, имеет ряд очень популярных сервисов, но на момент заседания суда США были внесены в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц.Невзирая на напряженную геополитическую обстановку вокруг РФ, суд вполне себе принял американские фотодоказательства во внимание. Судя по всему, такой подход к Google сохранится до тех пор, пока его не признают экстремистским ресурсом и не запретят в РФ.Кстати, представитель КУИ не возражал против удовлетворения иска. Поэтому процесс прошел мирно. Иск «самовольщика» был удовлетворен.Фото: pixabay.com