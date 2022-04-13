Общество 13.04.2022 в 08:32

В Бурятии бизнесмены наживались на сельчанах

Предприниматели продавали продукты по завышенным ценам
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии бизнесмены наживались на сельчанах
В селе Орлик Окинского района прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства о ценообразовании в работе местных продуктовых магазинов.

«Выявлено, что пятью владельцами магазинов допущено превышение предельных размеров торговых надбавок на отдельные продукты, такие как чай, яйцо куриное, масло сливочное и молоко. В связи с этим прокуратурой внесено предпринимателям пять представлений, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, за завышение установленных надбавок к ценам в отношении бизнесменов возбуждено пять административных дел. Республиканской службой по тарифам виновным назначены наказания в виде предупреждений.

Фото: «Номер один»
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