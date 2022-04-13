Общество 13.04.2022 в 08:53

В Бурятии чиновники тормозят программу «Дальневосточный гектар»

Прокуратура вскрыла нарушения порядка и сроков рассмотрения заявлений на получение земли
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии чиновники тормозят программу «Дальневосточный гектар»
Прокуратура Бурятии выявила 87 нарушений закона при предоставлении земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». В их числе многочисленные факты нарушения порядка и сроков рассмотрения заявлений граждан.

Так, по инициативе прокурора Кяхтинского района в связи с нарушением срока рассмотрения заявления гражданина о предоставлении земельного участка виновные должностные лица города Кяхта привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Аналогичные нарушения вскрыты в работе властей Баргузинского, Окинского, Селенгинского, Мухоршибирского и Муйского районов.

«Необоснованный возврат заявления о предоставлении земельного участка, неразмещение информации о принятии заявлений в информационной системе, невынесение по ним решений, неоказание содействия гражданам по обустройству территорий посредством строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур пресечены прокуратурами Джидинского, Тарбагатайского и Хоринского районов», сообщили в прокуратуре.

Всего в ходе надзорных мероприятий за различные нарушения 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 2 - к административной.

Фото: «Номер один»
Теги
дальневосточный гектар нарушение

Все новости

За год стоимость подержанных машин в Бурятии выросла на 36%
13.04.2022 в 09:05
В Бурятии чиновники тормозят программу «Дальневосточный гектар»
13.04.2022 в 08:53
В Бурятии бизнесмены наживались на сельчанах
13.04.2022 в 08:32
В Улан-Удэ цены на японские внедорожники улетели в космос
13.04.2022 в 06:00
В Улан-Удэ суд принял доказательства из недружественной страны
13.04.2022 в 00:05
«Основания для послабления ограничений на лов омуля отсутствуют»
12.04.2022 в 20:19
Глава Бурятии принял участие в открытии детсада в Улан-Удэ
12.04.2022 в 18:30
Водителей Бурятии предупредили о камнепаде на федеральной трассе
12.04.2022 в 17:38
В Бурятии завершается строительство самой большой буддийской статуи в мире
12.04.2022 в 17:24
Школьные репетиторы повышают цены на свои услуги
12.04.2022 в 16:55
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 апреля

Читайте также
За год стоимость подержанных машин в Бурятии выросла на 36%
Средняя цена на бэушное авто в республике достигла 720 тысяч рублей
13.04.2022 в 09:05
В Бурятии бизнесмены наживались на сельчанах
Предприниматели продавали продукты по завышенным ценам
13.04.2022 в 08:32
В Улан-Удэ цены на японские внедорожники улетели в космос
Так, «прошлогодний» Lexus LX450d стоит уже почти 14 млн рублей
13.04.2022 в 06:00
В Улан-Удэ суд принял доказательства из недружественной страны
На процессе между гражданином и КУИ фотоснимки из программы GoogleEarth сыграли важную роль

13.04.2022 в 00:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru