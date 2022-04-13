В Бурятии чиновники тормозят программу «Дальневосточный гектар»

Прокуратура Бурятии выявила 87 нарушений закона при предоставлении земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». В их числе многочисленные факты нарушения порядка и сроков рассмотрения заявлений граждан.Так, по инициативе прокурора Кяхтинского района в связи с нарушением срока рассмотрения заявления гражданина о предоставлении земельного участка виновные должностные лица города Кяхта привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Аналогичные нарушения вскрыты в работе властей Баргузинского, Окинского, Селенгинского, Мухоршибирского и Муйского районов.«Необоснованный возврат заявления о предоставлении земельного участка, неразмещение информации о принятии заявлений в информационной системе, невынесение по ним решений, неоказание содействия гражданам по обустройству территорий посредством строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур пресечены прокуратурами Джидинского, Тарбагатайского и Хоринского районов», сообщили в прокуратуре.Всего в ходе надзорных мероприятий за различные нарушения 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 2 - к административной.Фото: «Номер один»