Общество 13.04.2022 в 09:05

За год стоимость подержанных машин в Бурятии выросла на 36%

Средняя цена на бэушное авто в республике достигла 720 тысяч рублей
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Текст: Константин Воронов
За год стоимость подержанных машин в Бурятии выросла на 36%
Эксперты автомобильного сайта Дром рассчитали, сколько времени россиянам нужно откладывать деньги, чтобы накопить на подержанный автомобиль. Оказалось, что жителям Бурятии на это потребуется 2 года 8 месяцев при условии, что откладывать нужно 50% своего дохода.

Как сообщает Дром, в 2022 году средняя стоимость подержанного автомобиля в Бурятии достигла 720 тысяч рублей, а средняя зарплата составила 44,3 тысяч рублей в месяц. Таким образом, при средней зарплате, откладывая половину дохода, накопить на бэушную машину получится не раньше, чем через 2 года и 8 месяцев. При этом относительно прошлого года средняя стоимость подержанного автомобилей в регионе увеличилась на 36%, а зарплата выросла всего на 6%.

«Если пять лет назад на подержанный автомобиль можно было накопить за два года, то сейчас на это потребуется гораздо больше времени. Автокредиты при текущей ключевой ставки ЦБ могут доходить до 40-50% годовых. В таких условиях скоро автомобиль станет не простым средством передвижения, а роскошью», — отметил аналитик автомобильного сайта Дром Алексей Гришин.

В среднем по стране россиянам нужно откладывать деньги 3,6 года, чтобы накопить на подержанный автомобиль. Быстрее всего подержанную машину смогут купить жители Москвы и Санкт-Петербурга. Дольше всего откладывать деньги потребуется в Ингушетии (4 года) и Кабардино-Балкарской республике (4,1 года).

Фото: «Номер один»
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