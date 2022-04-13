Общество 13.04.2022 в 09:21

Строительство нового микрорайона началось в столице Бурятии

В ближайшие годы в Улан-Удэ планируется построить миллион квадратных метров жилья
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Текст: Номер один
Строительство нового микрорайона началось в столице Бурятии
В Улан-Удэ в рамках крупного инвестиционного проекта началось строительство жилого микрорайона в 148а квартале. Это первый этап амбициозных планов по строительству миллиона квадратных метров жилья в столице Бурятии. Сейчас на строительной площадке уже приступили к возведению шести многоквартирных домов. Изделия, из которых строят жилой комплекс, изготавливаются на местном Домостроительном комбинате, сообщили в минстрое Бурятии.

В ближайшие годы в Улан-Удэ планируется построить миллион квадратных метров жилья. Таким образом, жилая застройка появится в шести кварталах Октябрьского района. Как заявил зампред правительства Евгений Луковников, первым шагом станет возведение 35 многоквартирных домов в 148а квартале.

«Сейчас здесь уже началось строительство шести домов. Все дома типовые, 16-ти этажные»,- отметил Евгений Луковников. Завершить строительство первого этапа хотят до 2024 года.

«Планируется, что в течение двух лет в 148а квартале построят более 50 тысяч квадратных метров жилья. В 1, 2 и 3-х комнатные квартиры смогут заехать полторы тысячи жителей. В тоже время этот проект позволит в ближайшие годы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ввести в эксплуатацию миллион квадратных метров жилья», - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Строительство жилых микрорайонов стало возможным благодаря запуску Домостроительного комбината. Жилая застройка появится в микрорайонах: 146, 146Б, 148, 148Б и 162.  Помимо многоэтажных домов в шести микрорайонах планируется строительство социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, поликлиника и спортивные комплексы. В перспективе и торгово-развлекательный комплекс.

Напомним, что проект по строительству новых микрорайонов и Домостроительного комбината реализовали в рамках трехстороннего соглашения, подписанного 30 июня 2020 года между правительством Бурятии, администрацией  Улан-Удэ и инвестором ООО «БурГражданСтрой» на срок до 2031 года.

Фото: минстрой Бурятии


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строительство микрорайон Улан-Удэ

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