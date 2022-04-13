Суровая романтика

И делать это иногда очень трудно. Казалось бы, первый весенний дождик – звучит красиво! Но грязные лужи, серо-коричневые потоки на дорогах, матерящиеся водители мешают насладиться этим замечательным природным явлением.На прошлой неделе жители Бурятии по-настоящему почувствовали приход весны. Ознаменовал его первый дождь. Но вместо радости соцсети заполнили возмущенные и язвительные комментарии, прикрепленные к разного рода видеороликам, иллюстрирующим очередной коммунальный апокалипсис.- Вот и «косяки» новой дороги возле АЗС. Слива воды нет. Зато каждому, кто идет по тротуару, «грязевой душ» в подарок, – иронизирует, к примеру, один из жителей столицы.- Ха-ха. Это еще нормального дождя не было, - почему-то радостно пишет другой.В этой связи городским службам пора бы изменить свою работу. Конечно, построить ливневые канализации, отладить систему работы, закупить технику и так далее мы не предлагаем это уже что-то из области фантастики. Зато можно развесить по городу мотивирующие плакаты с лозунгами. Что-то вроде: «Во всем нужно уметь видеть красоту!» или «Грязь бывает и лечебной».