Общество 13.04.2022 в 10:14

Певицу-десантницу из Бурятии наградили медалью

Дарима Цырендондопова награждена за заслуги перед Родиной
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Текст: Константин Воронов
Певицу-десантницу из Бурятии наградили медалью
Певица, военнослужащая 45-й отдельной гвардейской бригады Воздушно-десантных войск Дарима Цырендондопова награждена ведомственной медалью Министерства обороны России. Об этом сообщил руководитель полпредства Бурятии в Москве Игорь Зураев.

«В гостях в полпредстве побывала наша землячка Дарима Цырендондопова. Дарима в составе фронтовой бригады артистов отправилась к военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине, защищая будущее России. Артисты коллективов из Бурятии дали концерты на 11 площадках, в том числе в Донецке и Луганске. Поступок настоящих земляков! За заслуги перед Родиной Дарима награждена ведомственной медалью Министерства обороны РФ. Мы гордимся нашими ребятами! В это нелегкое для страны время мы должны поддерживать друг друга и быть единой семьей!», - написал Игорь Зураев в телеграмм-канале полпредства.



Фото и видео: телеграмм-канал полпредства
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