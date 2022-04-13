В Бурятии задержано 15 мешков с реликтом третичного периода - караганой гривастой

В Тункинском районе Бурятии инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, который перевозил краснокнижное растение «верблюжья колючка» в количестве 15 мешков, сообщили в Бурприроднадзоре.По информации Института общей и экспериментальной биологии СО РАН название «верблюжий хвост» или «карагана гривастая» фигурирует в научной литературе в качестве русскоязычного названия для растений «Caragana jubata». Это вид, занесенный в Красную книгу Бурятии (2013) с категорией и статусом: 2 (VU) – вид, сокращающийся в численности в результате чрезмерного использования человеком, реликт третичного периода.Согласно приказу минприроды Бурятии, в 2013 году карагана гривастая внесена в третье издание Красной книги Республики Бурятия в раздел 6 «Сосудистые растения» под № 58, с природоохранным статусом: категория 2 (VU) - уязвимые виды (Vulnerable, VU).Бурприроднадзором в отношении водителя, перевозившего краснокнижное растение, проводится административное расследование по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 16 республиканского закона «Об административных правонарушениях». Статья трактует ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений.Собирают это растение неспроста — у колючей неприметной травы множество полезных свойств, некоторые из них настолько уникальны, что не встречаются больше ни в одном другом растении. Верблюжий хвост помогает справиться с ангиной и бронхитом, ОРЗ и астмой, гепатитом и циррозом, женскими болезнями и язвами желудка.Иными словами, «верблюжья колючка» рискует стать еще одним видом лекарственных растений Бурятии, которые варварски собираются в республике и вывозятся в КНР.Фото: Бурприроднадзор