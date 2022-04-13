Общество 13.04.2022 в 10:28

В Бурятии задержано 15 мешков с реликтом третичного периода - караганой гривастой

Верблюжья колючка - растение, сокращающееся в численности в результате чрезмерного использования человеком
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В Бурятии задержано 15 мешков с реликтом третичного периода - караганой гривастой
В Тункинском районе Бурятии инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, который перевозил краснокнижное растение «верблюжья колючка» в количестве 15 мешков, сообщили в Бурприроднадзоре.

По информации Института общей и экспериментальной биологии СО РАН название «верблюжий хвост» или «карагана гривастая» фигурирует в научной литературе в качестве русскоязычного названия для растений «Caragana jubata». Это вид, занесенный в Красную книгу Бурятии (2013) с категорией и статусом: 2 (VU) – вид, сокращающийся в численности в результате чрезмерного использования человеком, реликт третичного периода.

Согласно приказу минприроды Бурятии, в 2013 году  карагана гривастая внесена в третье издание Красной книги Республики Бурятия в  раздел 6 «Сосудистые растения» под № 58, с природоохранным статусом: категория 2 (VU) - уязвимые виды (Vulnerable, VU).

Бурприроднадзором в отношении водителя, перевозившего краснокнижное растение, проводится административное расследование по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 16 республиканского закона «Об административных правонарушениях». Статья трактует ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений.

Собирают это растение неспроста — у колючей неприметной травы множество полезных свойств, некоторые из них настолько уникальны, что не встречаются больше ни в одном другом растении. Верблюжий хвост помогает справиться с ангиной и бронхитом, ОРЗ и астмой, гепатитом и циррозом, женскими болезнями и язвами желудка.

Иными словами, «верблюжья колючка» рискует стать еще одним видом лекарственных растений Бурятии, которые варварски собираются в республике и вывозятся в КНР.  

Фото: Бурприроднадзор
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