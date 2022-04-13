Общество 13.04.2022 в 11:30

В Бурятии в райцентре Тарбагатай горел магазин

В результате слаженных действий росгвардейцев и пожарных никто не пострадал, имущество сохранено

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В Бурятии в райцентре Тарбагатай горел магазин
В Бурятии в селе Тарбагатай во вторник произошло возгорание магазина.К ликвидации возгорания были привлечены три отделения огнеборцев Тарбагатайского отряда, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.  На момент прибытия пожарных подразделений огнем была охвачена кровля магазина и котельной.Благодаря своевременному прибытию пожарного подразделения удалось предотвратить распространение огня на близлежащие строения.

В результате пожара огнем уничтожена кровля котельной и магазина на общей площади 66 квадратных метров. Предположительной причиной пожара могло послужить неправильное устройство и неисправность отопительных печей, а именно перекал трубы.

К слову, сотрудники Росгвардии помогли спасти на этом пожаре имущество от огня. Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны Росгвардии заметил дым из-под крыши продуктового магазина. В это же время сработала охранно-пожарная сигнализация. Из-за раннего времени в торговой точке было немного покупателей, росгвардейцы вывели их на улицу и сообщили о возгорании в пожарную охрану.

Затем наряд вневедомственной охраны помог персоналу магазина частично эвакуировать имущество и товарно-материальные ценности.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. В результате слаженных действий сотрудников Росгвардии и пожарных от опасных последствий пожара никто не пострадал, имущество сохранено, рассказали в республиканском управлении Росгвардии.

Фото: Росгвардия
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