В Бурятии в райцентре Тарбагатай горел магазин

В Бурятии в селе Тарбагатай во вторник произошло возгорание магазина.К ликвидации возгорания были привлечены три отделения огнеборцев Тарбагатайского отряда, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. На момент прибытия пожарных подразделений огнем была охвачена кровля магазина и котельной.Благодаря своевременному прибытию пожарного подразделения удалось предотвратить распространение огня на близлежащие строения.В результате пожара огнем уничтожена кровля котельной и магазина на общей площади 66 квадратных метров. Предположительной причиной пожара могло послужить неправильное устройство и неисправность отопительных печей, а именно перекал трубы.К слову, сотрудники Росгвардии помогли спасти на этом пожаре имущество от огня. Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны Росгвардии заметил дым из-под крыши продуктового магазина. В это же время сработала охранно-пожарная сигнализация. Из-за раннего времени в торговой точке было немного покупателей, росгвардейцы вывели их на улицу и сообщили о возгорании в пожарную охрану.Затем наряд вневедомственной охраны помог персоналу магазина частично эвакуировать имущество и товарно-материальные ценности.Прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. В результате слаженных действий сотрудников Росгвардии и пожарных от опасных последствий пожара никто не пострадал, имущество сохранено, рассказали в республиканском управлении Росгвардии.Фото: Росгвардия