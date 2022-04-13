Общество 13.04.2022 в 11:36

Дефекты обсуждаются заранее

Какие требования может предъявить потребитель в случае обнаружения недостатков в уцененном товаре?
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Текст: Номер один
Дефекты обсуждаются заранее
pixabay.com
Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:

— Продажа товаров с уценкой из­-за наличия дефекта в предлагаемом товаре ограничивает право потребителя лишь в требованиях, связанных с наличием дефекта, заранее оговоренного продавцом. То есть при предъявлении требований к продавцу потребитель не может ссылаться на дефект, который был заранее оговорен. Так, например, потребитель, приобретая холодильник по сниженной цене в связи с наличием дефекта — вмятины, не сможет впоследствии потребовать от магазина устранения данного дефекта, возврата денег за товар, замены на аналогичный товар либо иное требование, предусмотренное законом, основывая свое требование на дефекте, оговоренном до момента приобретения данного товара. В остальных же случаях потребитель при приобретении уцененного товара не ограничен в своих правах и в случае обнаружения дефекта, не оговоренного продавцом до момента приобретения товара, вправе заявлять требования, преду­смотренные Законом РФ «О защите прав потребителей» в полном объеме.

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