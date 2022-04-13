Общество 13.04.2022 в 13:07

Военкоматами ВВО призвано более тысячи граждан

Весенний призыв не связан с проведением специальной военной операции на Украине
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Текст: Номер один
Военкоматами ВВО призвано более тысячи граждан
Военными комиссариатами Восточного военного округа за первую неделю весеннего призыва принято решений о призыве более 1200 граждан. Весенний призыв не связан с проведением специальной военной операции, отмечают в пресс-службе ВВО.

Непосредственно в самих военкоматах ВВО организованы мероприятия по медицинскому освидетельствованию, обеспечению вещевым имуществом, выдаче банковских карт для получения денежного довольствия.

В соответствии с указаниями министра обороны России продолжаются мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) во время проведения весеннего призыва. На всех сборных пунктах округа организовано тестирование граждан на наличие вирусной инфекции. Весь персонал военных комиссариатах прошел ревакцинацию.

Стоит отметить, что все призванные граждане будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях ВВО. Все военнослужащие по призыву, отслужившие установленные сроки, будут уволены в запас в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленные сроки.

Первые отправки команд призывников в войска ВВО начнутся 23 мая.

Фото: function.mil.ru
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