Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков продлил месячник чистоты

Шутенков поручил все структурам в любое время года оперативно

восстанавливать благоустройство после проведенных аварийных и

ремонтных работ. Градоначальник отметил, что наказывать будут всех - и городские коммунальные службы, и ресурсоснабжающие организации.





- Город надо очистить. Город грязный! Поэтому я прошу приложить все силы, привлечь все коллективы для очистки города. По отжигу травы и выкашиванию травы понимаю, что отжиг уже невозможен, но можно выкашивать своими силами и силами частников. Но в любом случае прилегающие территории к жилым домам должны быть убраны. Усиливайте работу контрольных групп. Задача главам районов и комитету городского хозяйства по траве сухой и уборке – вместе собрались и город очистили. Из зимы мы должны выйти чистыми и ухоженными, - сказал Игорь Шутенков.





В связи с низкой среднесуточной температурой мэр Улан-Удэ решил

продлить на 2 недели весенний месячник чистоты, который должен был завершиться общегородским субботником 23 апреля 2022 г.

Таким образом, общегородской субботник состоится 7 мая.



Игорь Шутенков отметил, что в городе появляются несанкционированные свалки, которые нужно сейчас ликвидировать.

Также мэр обратил внимание на порядок проведения аварийно-ремонтных работ силами коммунальных служб и технических организаций.





- У нас, когда проводят аварийные работы либо ТГК, либо Водоканал, они за собой благоустройство не проводят. Ссылка о том, что это зима и зимой невозможно, не принимается. Асфальт нельзя положить зимой – закладывайте плиткой! Административный контроль должен действовать в этом плане жестко. Вот на примере Железнодорожного района, Николай Николаевич, яма на ул. Октябрьской сколько там «болталась»? Спортплощадка? Что это за безобразие? Включайте хозяина и добивайтесь того, чтобы было восстановлено сразу благоустройство. Административный

контроль должен работать. Это не так, что бей своих, чтобы чужие боялись. Бить всех за невыполнение наших городских правил благоустройства, - сказал мэр на общегородской планерке.





В месячнике чистоты в Улан-Удэ участвуют все структурные подразделения мэрии, предприятия и организации города, учебные заведения, управляющие компании и ТСЖ.

Сегодня на планерном совещании в администрации города мэр Игорь