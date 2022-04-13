Общество 13.04.2022 в 14:09

В Улан-Удэ обновят системы электроснабжения пригородных дач

Администрации города выделена субсидия в размере 56,8 млн рублей на ремонт и реконструкцию электросетей
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ обновят системы электроснабжения пригородных дач
В пригородных ДНТ и СНТ Улан-Удэ приступили к обновлению системы электроснабжения, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Во исполнение поручения главы республики  Алексея Цыденова Бурятии на совещании в январе 2022 года по проблемам электроснабжения в пригородных ДНТ и СНТ администрации города выделена субсидия в размере 56,8 млн рублей на ремонт и реконструкцию электросетей.

В Улан-Удэ сейчас зарегистрировано 109 пригородных ДНТ и СНТ, из которых 24 являются проблемными. На их территориях отсутствуют обслуживающие организации. Износ электрических сетей и подстанций превышает 80%, это приводит к частым отключениям электроснабжения. С этой проблемой жители обращались в адрес мэрии Улан-Удэ и правительства Бурятии.

Напомним, глава Бурятии поручил правительству и мэрии заняться проблемами пригородных СНТ и ДНТ и отметил, что садовые и дачные товарищества, прилегающие к Улан-Удэ, на сегодняшний день уже представляют собой полноценные населенные пункты с постоянно проживающим населением. На этих территориях на сегодняшний день зарегистрировано 4504 домовладения.

«В том формате, в котором они сегодня развиваются, это уже не дачи, не подсобное хозяйство, это постоянное жилье. Мы начинаем большую, долгую, дорогую в плане ресурсов и средств работу по организации нормальной жизнедеятельности в пригородных СНТ и ДНТ, где имеются масса инфраструктурных проблем, но при этом большое количество людей там живёт. Несмотря на то, что это ДНТ и СНТ, в которых хозяйствуют владельцы и жители – нам необходимо проблемы обустройства решать вместе с ними», - отмечал Алексей Цыденов.

Фото: egov-buryatia.ru
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энергетика дачи модернизация

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