Мэр Улан-Удэ: День Победы мы должны отпраздновать достойно

Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл заседание городского оргкомитета по подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.- Из-за ковидных ограничений мы скромно, в усеченном формате провели 75-летие Великой Победы. В прошлом году также из-за пандемии мы были вынуждены перенести наши мероприятия в онлайн формат, либо вообще отказаться от них. Горожане два года подряд не имели возможности смотреть Парад Победы на площади Советов. Поэтому сейчас, когда большая часть ограничений снята, 77-ю годовщину Победы мы должны отпраздновать достойно. С каждым годом остается все меньше и меньше наших ветеранов, участников войны, поэтому наша главная задача - проявить заботу и уважение к ним, и, конечно же, отдать дань памяти тем, кто сражался за наше будущее, - сказал Игорь Шутенков, открывая заседание.Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сегодня в Улан-Удэ проживают 36 участников Великой Отечественной войны, 1519 тружеников тыла, 7 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 4 жителя блокадного Ленинграда и 109 вдов участников Великой Отечественной войны.Основные мероприятия пройдут с 7 по 9 мая. 7 мая во всех дворах, где проживают ветераны, состоятся концерты «Фронтовых бригад». Всего подготовлено 14 бригад.- Поздравление участников войны запланировано с 4 по 7 мая. Также участникам Великой Отечественной войны, помимо федеральных и республиканских выплат, предусмотрена разовая материальная помощь от города в размере пяти тысяч рублей, - сообщила заместитель мэра – председатель Комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.7 мая в 10:00 пройдет ежегодный велопробег «Звезда Победы». В нем примут участие общеобразовательные школы, молодёжные общественные организации, работающая молодёжь и жители города. Финиш в 11:00 на Мемориале Победы, где состоится митинг и церемония возложения цветов.8 мая в 13:00 стартует городской парад «Марш юных патриотов», в 14:00 - торжественный митинг и церемония возложения венков к Мемориалу Победы и памятнику Рокосовского с участием первых лиц города и республики. После митинга пройдет акция «Солдатская каша».В 17:00 праздничную программу на площади Революции откроет Всероссийская акция «Синий платочек». Артисты театра современного танца «Угол зрения» запустят флэшмоб: все желающие смогут станцевать вальс под легендарную песню «Синий платочек».С 17:30 до 21:00 пройдёт вечерняя концертно-театрализованная программа «Песни Победы». В концерте примут участие творческие коллективы детских школ искусств, вокальная группа военнослужащих военной части «Сосновый бор», театр народной музыки и танца «Забава», кавер-группа «Лейкерс» и звёзды бурятской эстрады.8 мая для жителей города пройдет мероприятие «Трамвай Победы», в вагонах будут звучать песни и стихи военных лет.Военный парад войск Улан-Удэнского гарнизона пройдёт 9 мая в 10:00 на площади Советов. После парада состоится шествие участников Всероссийской акции «Бессмертный полк». Маршрут полка идет по улицам: Сухэ-Батора - Площадь Советов - Ербанова - Коммунистическая - Балтахинова - Кирова. Завершится шествие Бессмертного полка на площади Революции, где для участников состоится концерт и показательные выступления спортсменов гиревиков.Большая насыщенная программа предусмотрена в четырех парках 9 мая:- в 14.00 в парке «Юбилейный» - театрализованное представление «От героев былых времен»;- в 16.00 в парке им. Орешкова - праздничный концерт «Победа в музыке весны», ландшафтная историческая анимация «Подвиги героев», песенный флешмоб «Салют Победы в наших песнях»;- в парке им. Жанаева – праздничное народное гуляние «Мы помним! Мы гордимся!»;- в парке «Кристальный» - литературно-музыкальное представление «Мы чтим подвиг, воспетый на века!».С начала мая традиционно пройдут Всероссийские акции «Окна Победы», «Георгиевская ленточка». Во всех домах культуры запланированы праздничные концертные программы и тематические мероприятия. Учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования проведут локальные праздники, уроки мужества. В течение мая пройдет Всероссийская акция «Сад памяти» - студенты и школьники примут участие в посадке деревьев и кустарников.Фото: мэрия Улан-Удэ