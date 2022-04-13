Общество 13.04.2022 в 15:47

В Улан-Удэ проходит конкурс на лучшую корпоративную программу «Укрепление здоровья на рабочем месте»

Победители получат денежные призы
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В Улан-Удэ проходит конкурс на лучшую корпоративную программу «Укрепление здоровья на рабочем месте»
Центр общественного здоровья и медицинской профилактики - куратор масштабного проекта «Укрепление здоровья на рабочем месте» в Бурятии - совместно с комитетом по социальной и молодежной политике Администрации города проводят городской конкурс на лучшую корпоративную программу «Укрепление здоровья на рабочем месте».

🗓 Конкурс стартовал 15 марта и проходит при поддержке Министерства здравоохранения РБ и общественных организаций. 

🏆 Победители Конкурса получат денежные призы.

Подробности смотрите в карточках 👉







Заявку на участие направляйте Организатору в электронном виде на 📧 rcmp_bur2@mail.ru

🙌 Приглашаем к участию в конкурсе все предприятия г. Улан-Удэ!

Какие плюсы от участия в корпоративной программе:

• работники сохраняют свое здоровье, увеличивается продолжительность жизни

• работодатель отмечает снижение количества больничных листов на предприятии и увеличение производительности труда

• совместные мероприятия сплачивают коллектив 

• жизнь коллектива наполняется интересными и насыщенными событиями.

Подробнее о конкурсе 
☎️ 8(3012)371-500, внутр. номер 603.

Положение конкурса и материалы на сайтах:
🌐 Администрации города (ulan-ude-eg.ru) 
🌐 Центра общественного здоровья и медицинской профилактики (cozimp.ru).

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