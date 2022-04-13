Общество 13.04.2022 в 15:47
В Улан-Удэ проходит конкурс на лучшую корпоративную программу «Укрепление здоровья на рабочем месте»
Победители получат денежные призы
Центр общественного здоровья и медицинской профилактики - куратор масштабного проекта «Укрепление здоровья на рабочем месте» в Бурятии - совместно с комитетом по социальной и молодежной политике Администрации города проводят городской конкурс на лучшую корпоративную программу «Укрепление здоровья на рабочем месте».
🗓 Конкурс стартовал 15 марта и проходит при поддержке Министерства здравоохранения РБ и общественных организаций.
🏆 Победители Конкурса получат денежные призы.
Подробности смотрите в карточках 👉
Заявку на участие направляйте Организатору в электронном виде на 📧 rcmp_bur2@mail.ru.
🙌 Приглашаем к участию в конкурсе все предприятия г. Улан-Удэ!
Какие плюсы от участия в корпоративной программе:
• работники сохраняют свое здоровье, увеличивается продолжительность жизни
• работодатель отмечает снижение количества больничных листов на предприятии и увеличение производительности труда
• совместные мероприятия сплачивают коллектив
• жизнь коллектива наполняется интересными и насыщенными событиями.
Подробнее о конкурсе
☎️ 8(3012)371-500, внутр. номер 603.
Положение конкурса и материалы на сайтах:
🌐 Администрации города (ulan-ude-eg.ru)
🌐 Центра общественного здоровья и медицинской профилактики (cozimp.ru).
🗓 Конкурс стартовал 15 марта и проходит при поддержке Министерства здравоохранения РБ и общественных организаций.
🏆 Победители Конкурса получат денежные призы.
Подробности смотрите в карточках 👉
Заявку на участие направляйте Организатору в электронном виде на 📧 rcmp_bur2@mail.ru.
🙌 Приглашаем к участию в конкурсе все предприятия г. Улан-Удэ!
Какие плюсы от участия в корпоративной программе:
• работники сохраняют свое здоровье, увеличивается продолжительность жизни
• работодатель отмечает снижение количества больничных листов на предприятии и увеличение производительности труда
• совместные мероприятия сплачивают коллектив
• жизнь коллектива наполняется интересными и насыщенными событиями.
Подробнее о конкурсе
☎️ 8(3012)371-500, внутр. номер 603.
Положение конкурса и материалы на сайтах:
🌐 Администрации города (ulan-ude-eg.ru)
🌐 Центра общественного здоровья и медицинской профилактики (cozimp.ru).