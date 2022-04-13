Житель Бурятии топором и молотком убил случайного собутыльника

В Бурятии 12 апреля утром в одном из домов в селе Новый Заган обнаружено тело 45-летнего мужчины с множественными рвано-ушибленным ранами головы и шеи. По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний мужчина, с которым потерпевший после случайного знакомства распивал спиртные напитки, сообщили Следственном управлении СКР по Бурятии.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Задержанный в ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств мужчине уже предъявлено обвинение.По данным следствия, обвиняемый не имел постоянного места жительства и занимался бродяжничеством. Несколько дней назад в селе Мухоршибирь он случайно познакомился с местным жителем, вместе с которым стал употреблять алкогольные напитки. Вечером 11 апреля они пришли в соседнее село Новый Заган к знакомой женщине, в доме у которой продолжили распивать спиртное. Следующим утром обвиняемый решил избавиться от собутыльника, чтобы остаться наедине с хозяйкой.Сначала, пока приятель находился на улице, он запер дверь. Однако мужчина не уходил, пытался пробраться обратно, кричал и стучал в стены и окна дома. Тогда злоумышленник взял топор, открыл дверь и на крыльце нанес множество ударов лезвием по голове потерпевшего, после чего добил его молотком. Затем обвиняемый покинул дом и скрылся с места происшествия. Но его оперативно обнаружили и задержали сотрудники полиции. В соседнем селе он успел избавиться от окровавленных штанов. Однако после допроса показал следствию место, где оставил свои вещи, а также орудие преступления.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с тем, что обвиняемый страдает психическим заболеванием для разрешения вопросов о его вменяемости будет назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза.Фото: buryatia.sledcom.ru