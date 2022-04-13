В Джидинском районе Бурятии открыли две амбулатории и ФАП

Фактическая стоимость объекта составила более 11,2 млн рублей. В амбулатории развернулись кабинет приема, процедурный, прививочный, смотровой кабинет с гинекологическим креслом, стерилизационная, помещение для хранения лекарственных средств, место для ожидания, помещение для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, для грязного белья, отдельные санузлы для посетителей и персонала, палата для дневного пребывания пациентов, гардероб для посетителей, служебное помещение, процедурная перевязочная и диспетчерская.





Также ФАП имеет лицензию на розничную торговлю и выдачу бесплатных льготных лекарств. На аптечной полке имеется минимальный набор жизненно необходимых лекарственных препаратов. Таким образом, выполняется задача, поставленная правительством РФ, по доступности лекарственного обеспечения.





Три объекта здравоохранения открыли в Джидинском районе Бурятии 13 апреля. Врачебные амбулатории в сёлах Нижний Торей и Нижний Бургалтай и фельдшерско-акушерский пункт в селе Нижний Ичетуй построены во исполнение поручений главы Бурятии по итогам предыдущих рабочих поездок в район. Жители района на встречах с Алексеем Цыденовым неоднократно поднимали вопросы по устаревшей медицинской инфраструктуре. Строительство новых объектов стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения республики.В ходе текущей поездки в район глава Бурятии проверил исполнение поручений.- Всегда приятно приезжать по таким событиям. Сегодня в районе мы открываем две амбулатории и один ФАП. В этом году также будет капитальный ремонт центральной районной больницы. Больницу приведём в порядок и будем делать всё, чтобы не только здравоохранение, но и вся жизнь в районе становилась лучше. По указу нашего президента реализуются проекты по модернизации здравоохранения, а также в сфере образования и в других сферах. Так, мы заходим в этом году с ремонтом дороги от Гусиноозерска до Джидинского района. Деньги выделены, ремонт дорог начинается. Будем развивать район вместе, - отметил Алексей Цыденов.Глава Джидинского района Валерий Шагжитаров поблагодарил Алексея Цыденова за внимание к проблемам района.- Буквально осенью мы в составе делегации нашего района с рабочим визитом были у Алексея Самбуевича. Денег на ремонт школы не было, но отдельной строкой Алексей Самбуевич помог нам, за что ему большое спасибо. И за ремонт дороги стоимостью 12,5 млн рублей тоже благодарим. Ну а то, что ФАП открывается – это вообще здорово! Это современное помещение с современным оборудованием, где тепло светло и уютно, - сказал он.Новое модульное здание врачебной амбулатории в Нижнем Торее возведено на смену старому 1947 года постройки. В учреждении площадью 165 кв.м. ведёт прием участковый терапевт, функционируют 10 коек дневного стационара, отделение скорой медицинской помощи. Амбулатория обслуживает население сел Нижний Торей и Шартыкей, а терапевт проводит плановую выездную работу в 11 близлежащих селах. К учреждению прикреплено 612 человек - более двух третей населения Нижнего Торея, мощность обслуживания – 50 посещений в смену.- По плану реализации нацпроектов и программе модернизации первичного звена здравоохранения даже в самых отдаленных селах обновляют и строят объекты. Мы видим, как в последние годы и в нашем районе, и в других районах активно строят новые амбулатории, и, конечно, очень хотелось, чтобы у нас в селе тоже была такая же. Наше новое здание начали строить в декабре 2021 года. И вот сейчас у нас есть такое же современное, красивое, уютное здание. Кабинеты большие, светлые, одно удовольствие работать, - рассказала заведующая Нижнеторейской врачебной амбулаторией Лариса Бадмаева.Здесь врачебная амбулатория также была построена на замену устаревшей. Существующее бревенчатое здание 1954 года постройки с печным отоплением и привозной водой не отвечало требованиям СанПина. Новое модульное здание амбулатории соответствует всем нормам. В амбулатории открылись кабинеты по аналогии с нижнеторейской, здесь ведет приём фельдшер, акушерка, зубной врач, функционируют пять коек дневного стационара. Объект площадью 130 кв. м. рассчитан на 40 посещений в смену. На возведение объекта направлено более 11,2 млн рублей.- Мы рады открытию новой врачебной амбулатории, которую нам подарил наш президент Владимир Владимирович Путин. Спасибо национальному проекту за то, что наше население будет обслуживаться в таком красивом большом здании, где имеется всё для проведения профилактических осмотров, сохранения здоровья, - поблагодарила ветеран участковой больницы Людмила Тумурова.Жители села Нижний Ичетуй теперь будут обслуживаться в новом фельдшерско-акушерском пункте, оснащенном по первому слову техники. Пункт возведён на родине первого бурятского учёного Доржи Банзарова к его столетию. Объект стоимостью 6 млн рублей площадью 80 кв.м. рассчитан на 15 посещений в смену. В ФАПе работает специалист, привлечённый по программе «Земский фельдшер».На приобретение медицинской мебели и оборудования для трёх новых медицинских объектов было выделено 1,82 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».Как отметила министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова, «главное – чтобы жители нашей республики были здоровы и приходили сюда больше с профилактической целью, чтобы было раннее выявление многих тяжелых заболеваний, чтобы наши граждане жили долго. Решение этой задачи идёт в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Программа реализуется в течение пяти лет, начиная с прошлого года. За прошлый год в Бурятии в рамках программы сдали 15 объектов. В этом году будет отремонтировано ещё 7, построят две поликлиники».Фото: пресс-служба правительства Бурятии