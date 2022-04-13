В Бурятии оживился поток машин и людей на российско-монгольской границе

Значительно увеличились пассажирский и транспортный потоки в автомобильных пунктах пропуска в Бурятии после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. С 30 марта в пунктах пропуска МАПП Кяхта и ДАПП Монды на российско-монгольской границе бурятские таможенники оформили 9940 физических лиц, 2400 легковых автомобилей и 70 пассажирских автобусов, сообщили в Бурятской таможне.Основной пассажиропоток проходит через МАПП Кяхта. В среднем в сутки таможенники оформляют до 700 человек и до 200 легковых автомобилей. Максимум составил более 1000 пассажиров и 350 транспортных средств.По словам начальника таможенного поста МАПП Кяхта Александра Третьякова, также наблюдается увеличение грузового потока. Если в 1 квартале 2022 года через пункт пропуска в среднем проходило порядка 80 большегрузных машин, то в последние дни - более 100 машин в день. Грузовые транспортные средства, которые скапливаются в ночной период перед МАПП Кяхта, сотрудники поста оформляют в течение рабочей смены. Ожидается дальнейшее увеличение потока. В связи с этим таможенники принимают все необходимые меры для сокращения сроков совершения таможенных операций и ускорения пропуска граждан и транспортных средств через границу.Не обходится и без нарушений, основные из которых: недекларирование коммерческих партий товаров, несоблюдение запретов и ограничений. В связи с введением ограничений со стороны России на перемещение валюты и отдельных категорий товаров с гражданами проводится разъяснительная работа и доводится вся необходимая информация.Фото: Бурятская таможня