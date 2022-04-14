Общество 14.04.2022 в 06:00

«Позвонил с Украины и сказал: «Денег нет»

У военнослужащего из Улан-Удэ арестовали счета, пока он находится на спецоперации
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Текст: Эржена Мансорунова
«Позвонил с Украины и сказал: «Денег нет»
На минувшей неделе в редакцию «Номер один» обратилась жена военного из Улан-Удэ с просьбой помочь ей разобраться в ситуации. Женщина рассказала, что зимой ее мужа отправили в командировку в Украину. Долгое время близкие переживали за него в постоянном ожидании вестей. Однако беда пришла откуда не ждали – супруг внезапно позвонил и сообщил, что остался в Украине без средств к существованию.

Финансовый тупик

У улан-удэнцев Антона и Валентины (имена изменены) двое детей: сын десяти лет и дочка 14 лет. Как и у многих горожан, у семьи были непогашенные кредиты. Антон уехал уже несколько месяцев назад, поэтому забота о детях и обеспечение семьи по большей части легли на плечи Валентины.

- Ребятишки в школе учатся. А я сначала в какой-то депрессии была, когда все только началось. Сильно переживала, новости все читала, ужасные видео видела… У моей сестры парень тоже там, у всех такое состояние. Пока мы здесь, делаем все, что можем: бегаем по церквям, дацанам, - рассказывает Валентина.

Как отмечает женщина, о неприятном инциденте со счетами она узнала 5 апреля. И Валентина сразу  начала действовать.

- Ситуация такова: муж уехал несколько месяцев назад, у него были кредиты, до этого момента все шло нормально. Но во вторник он вдруг позвонил с Украины и сказал: «Денег нет, мне здесь жить не на что». Даже последние 13 тыс. рублей у него арестовали, карта в минусе. Я попросила Антона, чтобы   позвонил в свою войсковую часть и заказал справку о том, что он военнослужащий, - добавляет улан-удэнка.

Позднее Валентина приехала в часть мужа, забрала справку и предоставила ее в Федеральную службу судебных приставов.

- Приехала к судебным приставам, показала справку, мне сказали, что нужен расчетный счет. А где я его возьму, когда у меня сам супруг в Украине? Сначала сказали, что ничем помочь не могут. Тут понимаю, что муж будет сидеть в Украине без денег. Настроения никакого нет, сама я работаю, но зарплата придет не скоро. Деньги перекинуть даже не могу, потому что у него карта в минусах, то есть сразу снимут то, что я отправлю. Вернулась домой в полном отчаянии, думала, куда обратиться за помощью,  - говорит Валентина.

Как выяснилось, проблему решить все же можно, согласно последним нововведениям в законодательстве. Речь идет о внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах», подписанный президентом Российской Федерации 26 марта текущего года. Согласно  ему, граждане, направленные для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины - Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики - признаются ветеранами боевых действий. Эти же изменения отразили в Законе об исполнительном производстве.

«В отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные производства подлежат приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично», - говорится в документе.

Где ваши доказательства?

В итоге ситуация разрешилась благополучно, и счета Антона разблокировали уже на прошедших выходных.

- Сейчас мы заказали справку, в которой будет указан расчетный счет, хоть ее и изготовят через месяц, счета уже разблокировали в прошлую субботу. Я наконец-то деньги смогла ему перевести, все хорошо, - рассказала Валентина.

Как объяснили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов, неприятный казус мог возникнуть из-за того, что для приостановления исполнительного производства необходим конкретный тип документов,  подтверждающих именно тот факт, что мужчина находится в Украине.

Предоставить документы должностным лицам ФССП России могут представители сторон исполнительного производства, которые вправе совершать от их имени все действия, связанные с исполнительным производством. Судебный пристав может самостоятельно инициировать приостановление исполнительного производства, если ему стали известны обстоятельства, являющиеся основаниями для такого приостановления, рассказали в ФССП.

При этом, как отметили в пресс-службе судебных приставов, так как изменения в законе ввели недавно, из-за этого и возникла путаница – справка о том, что мужчина просто военнослужащий, не подойдет. В таком случае нужно написать заявление, чтобы Федеральная служба судебных приставов самостоятельно запросила нужные документы у военной части о том, что человек сейчас находится в Украине.

Для того чтобы приостановить исполнительное производство, необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих направление должника для участия в специальной военной операции. В случае их отсутствия гражданин или его законный представитель вправе обратиться с заявлением к судебному приставу-исполнителю с тем, чтобы  истребовать необходимый документ в рамках межведомственного взаимодействия,  отметили в ведомстве.

Фото: «Номер один»
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Украина приставы

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