В Бурятии ранены трое «чёрных» лесорубов

В Бурятии сегодня сотрудники полиции получили сигнал о незаконной рубке деревьев в лесу возле поселка Николаевский Тарбатайского района. Стражи правопорядка выехали на место для проверки сигнала. Однако группа находившихся в лесу людей оказала сопротивление сотрудникам полиции.В результате инцидента сразу задержаны пятеро злоумышленников, один чуть позже. Трое из них получили ранения и доставлены в медицинское учреждение. Двое отпущены после осмотра и оказания первой помощи, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.Фото: pixabay.com