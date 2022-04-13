Общество 13.04.2022 в 17:37

В Бурятии ранены трое «чёрных» лесорубов

Один в больнице, двое отпущены  домой; устанавливаются все обстоятельства происшествия
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Текст: Номер один
В Бурятии ранены трое «чёрных» лесорубов
В Бурятии сегодня сотрудники полиции получили сигнал о незаконной рубке деревьев в лесу возле поселка Николаевский Тарбатайского района. Стражи правопорядка выехали на место для проверки сигнала.  Однако группа находившихся в лесу людей оказала сопротивление сотрудникам полиции.

В результате инцидента сразу задержаны пятеро  злоумышленников, один чуть позже. Трое из них получили ранения и доставлены в медицинское учреждение. Двое отпущены после осмотра и оказания первой помощи, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.


Фото: pixabay.com
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