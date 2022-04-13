Врачи, участковые, видеокамеры, туалеты…

Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение ускорить работу по их благоустройству санитарных зон на полулярных курортах побережья Байкала. Десяти муниципальным образованиям предоставлена субсидия из республиканского бюджета на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа.В рамках работ по благоустройству будут определены места размещения дополнительных санитарных зон. На сегодняшний день места установки автономных модульных туалетов уже определены в Заиграевском и Прибайкальском районах. Там в ближайшее время новые санитарные зоны установят в Ацагатском дацане и в селе Гремячинск на территории дома культуры.«Прошу организовать работу по обустройству новых санитарных зон оперативно, максимум до конца июня, чтобы было уже все построено», - сказал глава республики.Подготовку к туристическому сезону 2022 года он обсудил с главами районов, предпринимателями и представителями профильных министерств и ведомств в ходе заседания совета по развитию туризма. Участники заседания обсудили меры государственной поддержки для предпринимателей, работающих в сфере туризма, организацию безопасности пляжного отдыха в популярных у жителей республики и туристов местах, сообщили в правительстве Бурятии.Также в ходе заседания совета Алексей Цыденов отметил, что на сегодняшний день при подготовке к турсезону актуальна тема безопасности в местах отдыха.«Поручение минздраву Бурятии - пересмотреть схему оказания медицинской помощи отдыхающим, возможно нам требуется где-то усиление, медицинские работники не должны ехать издалека, нужно оказывать помощь оперативно. Тема безопасности на пляжах – популярные места отдыха нужно оборудовать видеонаблюдением, также непонятно где есть участковые, где их нет, нужно понять время реагирования и также с правоохранительными органами посмотреть, где требуется усиление. Прошу минтуризма этот вопрос с районами отработать для каждой точки массового пребывания отдыхающих, срок месяц», - подчеркнул глава Бурятии.О подготовке к туристскому сезону 2022 года и планируемых мероприятиях в сфере туризма рассказала исполняющая обязанности министра туризма республики Туяна Дугарова.«На сегодняшний день в целях поддержки бизнеса субъектам малого предпринимательства в сфере туризма предоставляются субсидии из республиканского бюджета. В 2021 году субсидии были предоставлены по 16 заявкам в общем размере 7,2 млн рублей. Благодаря мерам поддержки в организациях туротрасли,удалось обеспечить занятость 29 16 человек, что на 8,4% больше, чем за 2020 год», - рассказала Туяна Дугарова.В 2022 году на реализацию мероприятий в рамках предоставления субсидий предусмотрено финансирование в размере 15,1 млн рублей. В настоящий момент ведется прием заявок. Также министерством туризма предоставляется региональная грантовая поддержка. В этом году заключено 11 соглашений с грантополучателями на реализацию по четырем направлениям: по сельскому туризму, также будет реализован проект по социальному туризму, экологическому туризму, продвижению туристского продукта.Фото: egov-buryatia.ru