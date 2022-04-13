Общество 13.04.2022 в 17:44

Врачи, участковые, видеокамеры, туалеты…

Глава Бурятии поручил минтуризма и муниципалитетам ускорить подготовку к туристическому сезону
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Текст: Номер один
Врачи, участковые, видеокамеры, туалеты…
Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение ускорить работу по их благоустройству санитарных зон на полулярных курортах побережья Байкала. Десяти муниципальным образованиям предоставлена субсидия из республиканского бюджета на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа.

В рамках работ по благоустройству будут определены места размещения дополнительных санитарных зон. На сегодняшний день места установки автономных модульных туалетов уже определены в Заиграевском и Прибайкальском районах. Там в ближайшее время новые санитарные зоны установят в Ацагатском дацане и в селе Гремячинск на территории дома культуры.

«Прошу организовать работу по обустройству новых санитарных зон оперативно, максимум до конца июня, чтобы было уже все построено», - сказал глава республики.

Подготовку к туристическому сезону 2022 года он обсудил с главами районов, предпринимателями и представителями профильных министерств и ведомств в ходе заседания совета по развитию туризма. Участники заседания обсудили меры государственной поддержки для предпринимателей, работающих в сфере туризма, организацию безопасности пляжного отдыха в популярных у жителей республики и туристов местах, сообщили в правительстве Бурятии.

Также в ходе заседания совета Алексей Цыденов отметил, что на сегодняшний день при подготовке к турсезону актуальна тема безопасности в местах отдыха.

«Поручение минздраву Бурятии - пересмотреть схему оказания медицинской помощи отдыхающим, возможно нам требуется где-то усиление, медицинские работники не должны ехать издалека, нужно оказывать помощь оперативно. Тема безопасности на пляжах – популярные места отдыха нужно оборудовать видеонаблюдением, также непонятно где есть участковые, где их нет, нужно понять время реагирования и также с правоохранительными органами посмотреть, где требуется усиление. Прошу минтуризма этот вопрос с районами отработать для каждой точки массового пребывания отдыхающих, срок месяц», - подчеркнул глава Бурятии.

О подготовке к туристскому сезону 2022 года и планируемых мероприятиях в сфере туризма рассказала исполняющая обязанности министра туризма республики Туяна Дугарова.

«На сегодняшний день в целях поддержки бизнеса субъектам малого предпринимательства в сфере туризма предоставляются субсидии из республиканского бюджета. В 2021 году субсидии были предоставлены по 16 заявкам в общем размере 7,2 млн рублей. Благодаря мерам поддержки в организациях туротрасли,удалось обеспечить занятость 29 16 человек, что на 8,4% больше, чем за 2020 год», - рассказала Туяна Дугарова.

В 2022 году на реализацию мероприятий в рамках предоставления субсидий предусмотрено финансирование в размере 15,1 млн рублей. В настоящий момент ведется прием заявок. Также министерством туризма предоставляется региональная грантовая поддержка. В этом году заключено 11 соглашений с грантополучателями на реализацию по четырем направлениям: по сельскому туризму, также будет реализован проект по социальному туризму, экологическому туризму, продвижению туристского продукта.

Фото:  egov-buryatia.ru

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