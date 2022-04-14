Ковид играет с Бурятией в прятки

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 362. Это на 63 больше, чем было в среду. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 822). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 988 человек, за последние сутки – двое (оба 65+), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 58 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 243 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 176. За предыдущие сутки госпитализировано 15 пациентов.В отделениях реанимации находятся 52 пациента (из них старше 65 лет – 36), на ИВЛ –12 пациентов (из них старше 65 – 8), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 7.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 311 коек: занято –243, свободно – 68 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,1%.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 365 человек.Выздоровели от коронавируса 131 644 (+82) человек, дополнительно снято с наблюдения – 122.В республике всего первично привиты коронавируса 498 769 человек (69,3 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 844 человека (65,8 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 159 734 человека, завершили 146 686.Фото: pixabay.com.