Общество 14.04.2022 в 09:29

Ковид играет с Бурятией в прятки

Суточный прирост сменился с 52 вчера до 63 случаев сегодня
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Текст: Номер один
Ковид играет с Бурятией в прятки
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 362. Это на 63 больше, чем было в среду. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 822). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 988 человек, за последние сутки – двое (оба 65+),  сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 58 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 243 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 176. За предыдущие сутки госпитализировано 15 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 52 пациента (из них старше 65 лет – 36), на ИВЛ –12 пациентов (из них старше 65 – 8), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 7.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 311 коек: занято –243, свободно – 68 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,1%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 365 человек.

Выздоровели от коронавируса  131 644 (+82) человек, дополнительно снято  с наблюдения – 122.

В республике всего первично привиты коронавируса  498 769 человек (69,3 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 844 человека (65,8 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 159 734 человека, завершили 146 686.

Фото: pixabay.com.
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