Бурятская таможня: завтра ограничат вывоз подсолнечного масла из РФ

Решением правительства РФ с 15 апреля 2022 года в стране вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла, жмыха и твердых остатков из семян подсолнечника. На масло установлен лимит объема в 1,5 миллиона тонн, на жмых – 700 тысяч тонн. Квота будет действовать до 31 августа 2022 года.Также с 1 апреля 2022 года по 31декабря 2022 года введен запрет на вывоз семян рапса и семян подсолнечника. Однако, это ограничение не коснется вывоза рапса и подсолнечника в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Также разрешен экспорт семян пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы в страны ЕАЭС при наличии лицензии министерства промышленности и торговли РФ.Другая мера касается вывоза сои и соевого шрота. С 1 апреля по 31 августа экспорт соевых бобов и соевого шрота разрешен только через пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе. Исключения составят поставки продукции в страны ЕАЭС, в качестве гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений.Кроме того, с 1 мая по 31 августа будут действовать таможенные пошлины на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна за пределы ЕАЭС. Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее 100 долларов США за тонну. Экспорт подсолнечного шрота будет облагаться пошлиной с плавающей ставкой.Решение об ограничениях принято, чтобы обеспечить потребность в сырье предприятий переработки, а отрасли животноводства – продуктами переработки масличных культур. Предполагается, что принятые меры позволят защитить внутренний продовольственный рынок и стабилизировать цены на значимую сельхозпродукцию.Фото: Бурятская таможня