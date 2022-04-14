Общество 14.04.2022 в 11:05

Чек не главное!

Может ли потребитель предъявить требования продавцу, если отсутствует товарный чек?
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Текст: Номер один
Чек не главное!
Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:

— В соответствии с п. 5 ст. 18 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей» отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.

Товарный и кассовый чек является документом, подтверждающим факт заключения договора купли-­продажи товара.

Согласно ст. 493 Гражданского кодекса Российской Федерации, помимо указанных документов, к доказательствам, подтверждающим факт заключения договора, можно отнести также и другие документы, подтверждающие оплату товара. К ним может быть отнесена эксплуатационная документация, в которой сделана отметка об оплате. Соответственно, вместо товарного или кассового чека потребителем в подтверждение факта заключения договора могут быть представлены и другие документы, подтверждающие факт оплаты товара. Кроме того, согласно ст. 493 Гражданского кодекса Российской Федерации, отсутствие у потребителя указанных документов не лишает возможности потребителя ссылаться на свидетельские показания, которые подтверждают факт заключения договора и его условий.
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