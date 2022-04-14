Чек не главное!

Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:— В соответствии с п. 5 ст. 18 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей» отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.Согласно ст. 493 Гражданского кодекса Российской Федерации, помимо указанных документов, к доказательствам, подтверждающим факт заключения договора, можно отнести также и другие документы, подтверждающие оплату товара. К ним может быть отнесена. Соответственно, вместо товарного или кассового чека потребителем в подтверждение факта заключения договора могут быть представлены и другие документы, подтверждающие факт оплаты товара. Кроме того, согласно ст. 493 Гражданского кодекса Российской Федерации, отсутствие у потребителя указанных документов не лишает возможности потребителя, которые подтверждают факт заключения договора и его условий.