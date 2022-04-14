Общество 14.04.2022 в 11:13

Певица из Бурятии угостила раненых военных бухлером

Целебный напиток приготовил повар московского ресторана «Орда»
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Текст: Константин Воронов
Певица из Бурятии угостила раненых военных бухлером
Певица, военнослужащая 45-й отдельной гвардейской бригады Воздушно-десантных войск Дарима Цырендондопова посетила в госпитале раненых бойцов из Бурятии.

«5 литров свежайшего, настоящего, целебного бурятского бухлёра, приготовленного поваром ресторана «Орда» специально для наших бойцов, вчера увезла наша землячка Дарима Цырендондопова по дороге к месту службы. Дарима заехала в военный госпиталь, передала гостинцы и подняла настроение нашим землякам», - сообщили в полпредстве Бурятии в Москве.

Как отметили в полпредстве, попасть в госпиталь человеку, не являющемуся близким родственником пациентов, невероятно сложно. Но для Даримы удалось сделать исключение.

Напомним, на днях Дариму Цырендондопову наградили медалью Минобороны России. В составе фронтовой бригады артистов она побывала у военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Артисты коллективов из Бурятии дали концерты на 11 площадках, в том числе в Донецке и Луганске.

Фото: полпредство Бурятии в Москве
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