Общество 14.04.2022 в 11:16
В Забайкалье будут судить организатора крупной контрабанды золота
У злоумышленников изъято более 36 кг золота на сумму свыше 151 млн рублей
Текст: Номер один
Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Забайкалья, организовавшего контрабандную поставку более 36 кг золота в КНР, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Действия обвиняемого квалифицированы по части 5 статьи 191 (незаконный оборот драгоценных металлов) и части 1 статьи 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров) Уголовного кодекса РФ.
Как установлено следствием, обвиняемый в сентябре 2020 года привлек двух работников отделения железной дороги для перевозки за денежное вознаграждение в технических полостях локомотива через зону таможенного контроля на железнодорожной станции «Забайкальск» в КНР.
В связи со срабатыванием системы контроля при пересечении фигурантами таможенного поста поезд был остановлен, драгоценный металл общим весом 36,8 кг и стоимостью более 151 млн рублей изъят из незаконного оборота.
Ранее машинист и его помощник за данные деяния осуждены к длительным срокам лишения свободы.
Уголовное дело организатора преступления будет рассмотрено Забайкальским районным судом Забайкальского края.
Фото: epp.genproc.gov.ru
Действия обвиняемого квалифицированы по части 5 статьи 191 (незаконный оборот драгоценных металлов) и части 1 статьи 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров) Уголовного кодекса РФ.
Как установлено следствием, обвиняемый в сентябре 2020 года привлек двух работников отделения железной дороги для перевозки за денежное вознаграждение в технических полостях локомотива через зону таможенного контроля на железнодорожной станции «Забайкальск» в КНР.
В связи со срабатыванием системы контроля при пересечении фигурантами таможенного поста поезд был остановлен, драгоценный металл общим весом 36,8 кг и стоимостью более 151 млн рублей изъят из незаконного оборота.
Ранее машинист и его помощник за данные деяния осуждены к длительным срокам лишения свободы.
Уголовное дело организатора преступления будет рассмотрено Забайкальским районным судом Забайкальского края.
Фото: epp.genproc.gov.ru