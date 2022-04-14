Общество 14.04.2022 в 11:16

В Забайкалье будут судить организатора крупной контрабанды золота

У злоумышленников изъято более 36 кг золота на сумму свыше 151 млн рублей
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В Забайкалье будут судить организатора крупной контрабанды золота
Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Забайкалья, организовавшего контрабандную поставку более 36 кг золота в КНР, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 5 статьи 191 (незаконный оборот драгоценных металлов) и части 1 статьи 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров) Уголовного кодекса РФ.
Как установлено следствием, обвиняемый в сентябре 2020 года привлек двух работников отделения железной дороги для перевозки за денежное вознаграждение в технических полостях локомотива через зону таможенного контроля на железнодорожной станции «Забайкальск» в КНР.

В связи со срабатыванием системы контроля при пересечении фигурантами таможенного поста поезд был остановлен, драгоценный металл общим весом 36,8 кг и стоимостью более 151 млн рублей изъят из незаконного оборота.

Ранее машинист и его помощник за данные деяния осуждены к длительным срокам лишения свободы.
Уголовное дело организатора преступления  будет рассмотрено Забайкальским районным судом Забайкальского края.

Фото: epp.genproc.gov.ru
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