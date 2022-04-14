В Забайкалье будут судить организатора крупной контрабанды золота

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Забайкалья, организовавшего контрабандную поставку более 36 кг золота в КНР, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.Действия обвиняемого квалифицированы по части 5 статьи 191 (незаконный оборот драгоценных металлов) и части 1 статьи 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров) Уголовного кодекса РФ.Как установлено следствием, обвиняемый в сентябре 2020 года привлек двух работников отделения железной дороги для перевозки за денежное вознаграждение в технических полостях локомотива через зону таможенного контроля на железнодорожной станции «Забайкальск» в КНР.В связи со срабатыванием системы контроля при пересечении фигурантами таможенного поста поезд был остановлен, драгоценный металл общим весом 36,8 кг и стоимостью более 151 млн рублей изъят из незаконного оборота.Ранее машинист и его помощник за данные деяния осуждены к длительным срокам лишения свободы.Уголовное дело организатора преступления будет рассмотрено Забайкальским районным судом Забайкальского края.Фото: epp.genproc.gov.ru