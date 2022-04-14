Водителей Улан-Удэ предупредили о массовой проверке

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, вечером 15 апреля в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения.«Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС в составе 14 сотрудников ГИБДД. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на аварийно-опасных участках магистральных улиц столицы Бурятии», - сообщили в Госавтоинспекции.В ГИБДД напомнили, что с начала года по вине пьяных водителей произошло 20 ДТП, в которых погибли 2 человека и ранены 27 участников дорожного движения. При надзоре за дорожным движением задержаны свыше 1700 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения.Фото: ГИБДД Бурятии