«Сделано в России» - «Сделано в Бурятии»

Открыт сбор заявок на участие в XI премии «Сделано в России — 2022». В одиннадцатый раз редакция, члены клуба и читатели журнала «Сноб» выберут лучшие проекты и инициативы.В этом году формат «Сделано в России» меняется. Теперь это не только премия, но и масштабный редакционный проект федерального издания «Сноб». На протяжении восьми месяцев журнал будет рассказывать о российских проектах, бизнесменах, культурных и общественных деятелях, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«У нас в республике работает много талантливых предпринимателей. Для них участие в этом проекте – отличная возможность заявить о себе на федеральном уровне, рассказать о своих амбициозных и успешных бизнес-проектах», - подчеркивают в министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.Отметим, что в республике для поддержки инициатив, узнаваемости и повышения конкурентоспособности реализуется проект «Сделано в Бурятии». За последние пять лет более 20 предприятий получили знак местного производителя.В рамках проекта «Сделано в России» на федеральном уровне заявить о себе смогут не только представили бизнеса и производители товаров, но и творческие люди, научные и культурные деятели, авторы социальных проектов и многие другие. Всего доступно 13 номинаций.Например, в прошлом году общественное признание получила чартерная программа в Бурятию из Москвы и Екатеринбурга федерального туроператора TUI. Она вошла в шорт-лист в номинации «Путешествия».Стать номинантом или заявить участника может любой желающий. Для этого нужно заполнить форму на сайте Snob.ru или разместить пост в соцсетях с хештегом #ЯНОМИНИРУЮ.Фото: egov-buryatia.ru