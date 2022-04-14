Общество 14.04.2022 в 12:59

«Сделано в России» - «Сделано в Бурятии»

Жителей республики приглашают заявить о себе на федеральном уровне
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Текст: Номер один
«Сделано в России» - «Сделано в Бурятии»
Открыт сбор заявок на участие в XI премии «Сделано в России — 2022». В одиннадцатый раз редакция, члены клуба и читатели журнала «Сноб» выберут лучшие проекты и инициативы.

В этом году формат «Сделано в России» меняется. Теперь это не только премия, но и масштабный редакционный проект федерального издания «Сноб». На протяжении восьми месяцев журнал будет рассказывать о российских проектах, бизнесменах, культурных и общественных деятелях, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

«У нас в республике работает много талантливых предпринимателей. Для них участие в этом проекте – отличная возможность заявить о себе на федеральном уровне, рассказать о своих амбициозных и успешных бизнес-проектах», - подчеркивают в министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

Отметим, что в республике для поддержки инициатив, узнаваемости и повышения конкурентоспособности реализуется проект «Сделано в Бурятии». За последние пять лет более 20 предприятий получили знак местного производителя.

В рамках проекта «Сделано в России» на федеральном уровне заявить о себе смогут не только представили бизнеса и производители товаров, но и творческие люди, научные и культурные деятели, авторы социальных проектов и многие другие. Всего доступно 13 номинаций.

Например, в прошлом году общественное признание получила чартерная программа в Бурятию из Москвы и Екатеринбурга федерального туроператора TUI. Она вошла в шорт-лист в номинации «Путешествия».

Стать номинантом или заявить участника может любой желающий. Для этого нужно заполнить форму на сайте Snob.ru или разместить пост в соцсетях с хештегом #ЯНОМИНИРУЮ.

Фото: egov-buryatia.ru
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