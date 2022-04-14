Общество 14.04.2022 в 13:28
В Бурятии запустили сайт по комфортной городской среде
На платформе можно отследить, как проходит благоустройство общественных и дворовых территорий
Текст: Нина Павлова
На сайте bursreda.ru можно отследить как проходит благоустройство общественных и дворовых территорий. Также на платформе размещены дизайн-проекты общественных территорий, которые будут реализованы по всей республике уже в этом году.
В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Бурятии в 2022 году обновят 115 дворов и 93 общественные территории.
Через два дня 155 дизайн-проектов будут соревноваться за право на реализацию в 2023 году. Жители каждого муниципального образования будут решать, что следует благоустроить в первую очередь.
Отдать свой голос можно будет с 15 апреля по 30 мая.
В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Бурятии в 2022 году обновят 115 дворов и 93 общественные территории.
«За пять лет Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятии была проведена масштабная работа: обновлена почти тысяча территорий по всей республике на общую сумму финансирования свыше 1 млрд. рублей. Теперь все практики собраны на одной площадке. И коллеги из районов, и жители Бурятии смогут увидеть процесс нашей совместной работы – от самого начала и до финальных штрихов»- поделился министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Через два дня 155 дизайн-проектов будут соревноваться за право на реализацию в 2023 году. Жители каждого муниципального образования будут решать, что следует благоустроить в первую очередь.
Отдать свой голос можно будет с 15 апреля по 30 мая.
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