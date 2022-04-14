В Бурятии запустили сайт по комфортной городской среде

«За пять лет Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятии была проведена масштабная работа: обновлена почти тысяча территорий по всей республике на общую сумму финансирования свыше 1 млрд. рублей. Теперь все практики собраны на одной площадке. И коллеги из районов, и жители Бурятии смогут увидеть процесс нашей совместной работы – от самого начала и до финальных штрихов»

- поделился министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.