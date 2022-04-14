Общество 14.04.2022 в 13:48

Раненого росгвардейца из Бурятии наградили орденом Мужества

Сержант Тимур Тонтоев отличился в бою на Украине
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Текст: Константин Воронов
Раненого росгвардейца из Бурятии наградили орденом Мужества
Указом президента России Владимира Путина орденом Мужества награжден военнослужащий Росгвардии сержант Тимур Тонтоев. В ходе награждения, состоявшегося 14 апреля в Доме правительства Бурятии, сослуживцы Тимура Тонтоева отметили, что он проявил мужество, отвагу и самоотверженность в ходе участия в спецоперации.

Как рассказали в пресс-службе правительства Бурятии, в феврале 2022 года колонну военной техники, в которой находился Тимур Тонтоев, начали обстреливать с двух направлений. Сержант сразу выпрыгнул из автомобиля и принял оборону. Несмотря на шквальный огонь противника, проявляя мужество и отвагу, рискуя собственной жизнью, он начал вести ответный прицельный огонь по противнику.

«Действуя умело и самоотверженно, сержанту Тимуру Тонтоеву удалось отразить натиск противника, дать возможность личному составу принять оборону и начать вести ответный огонь. В ходе боестолкновения он получил сквозное огнестрельное ранение в ногу. Несмотря на полученное ранение, проявляя образец мужества и выносливости, продолжал вести ответный огонь. Благодаря отважным и смелым действиям сержанта Тимура Тонтоева, в условиях, сопряженных с риском для жизни личному составу удалось отразить нападение противника», - рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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