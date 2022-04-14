В Бурятии горят могилы

Проблему возгораний травы в Бурятии рассмотрели 14 апреля на заседании Республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, с 11 по 14 апреля в республике произошло 143 возгорания сухой травы на общей площади 272 га. Наибольшее их количество зарегистрировано в Улан-Удэ, Заиграевском и Тарбагатайском районах.Так, 11 апреля в селе Новая Деревня Кабанского района произошло возгорание сухой травы на площади 3 га. Благодаря своевременному прибытию пожарного подразделения удалось предотвратить распространение огня на жилые постройки, до которых оставалось всего 30 метров, и ликвидировать угрозу открытого горения. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.С приближением Родительского дня, Вербного воскресенья и Пасхи граждане республики все чаще посещают кладбища, которые приводят в порядок, убирая сухую траву и мусор. При этом меры пожарной безопасности игнорируются, в результате и там происходят пожары.Так, 13 апреля на кладбище в селе Тарбагатай произошло возгорание мусора и сухой травы на площади 50 кв. м. Огонь перешёл на 7 мест захоронения, при этом вблизи очага возгорания на расстоянии 500 метров расположен населенный пункт, на расстоянии 15 метров - лесной массив.Приехавшие на вызов огнеборцы ликвидировали пожар, устранив угрозу перехода огня на жилые строения и лес. Предположительной причиной возгорания стала неосторожность при курении. Виновник пожара уже установлен, его оштрафуют на 2 тысячи рублей. Подобное возгорание было зарегистрировано и в поселке Восточный в Улан-Удэ, где сгорела трава на площади 400 кв. м., закопчены 7 могил и повреждены 8 венков.«Руководитель оперативного штаба Петр Мордовской поставил главам муниципальных образований задачу принять дополнительные меры по соблюдению мер пожарной безопасности. В их числе - проведение сельских сходов, на которых необходимо довести до населения неотвратимость наказания за сжигание сухой травы в период действия особого противопожарного периода, введенного с 11 апреля», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»