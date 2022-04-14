Общество 14.04.2022 в 14:38
Коронавирус убил туристическую отрасль Монголии
Правительство Монголии рассматривает возможность предоставления ей кредита на общую сумму 10 млрд тугриков
Текст: Номер один
Туристическая отрасль Монголии с годовым доходом в размере 600 млн долларов из-за коронавируса потеряла весь свой доход и 50 процентов человеческих ресурсов. Об этом заявил вице-президент Монгольской туристической ассоциации (МТА) С.Амгаланбат.
«Правительство Монголии рассматривает возможность предоставления кредита на общую сумму 10 млрд тугриков в целях оживления сектора туризма, активизации процесса либерализации воздушного транспорта и отмену визовых требований для туристов из Южной Кореи», - рассказал он.
«Страна готовится принять туристов. Министерство окружающей среды и туризма прилагает усилия по продвижению монгольского туризма на рынках Японии и Южной Кореи. За последние два месяца Монголию посетило мало туристов. Возможно, ограничения, введенные Китаем на пограничных переходах в связи с пандемией, способствуют росту турпотока в Монголию. Несмотря на тот факт, что в текущем году количество интуристов не достигнет уровня 2019 года, в определенной степени принимаются поэтапные меры для укрепления кадрового потенциала и проводятся подготовительные работы к приему туристов», - сказал С.Амгаланбат.
Монгольская туристическая ассоциация), Центр обучения и развития гостиничных услуг и НПО «Ганстром» совместно организовали диалог на тему «Туризм и деловой диалог-2022». Монгольские туристические организации, агентства и туроператоры обменялись опытом, обсудили дальнейшие шаги расширения взаимовыгодного сотрудничества, сообщает МОНЦАМЭ.
В мероприятии приняли участие представители 80 организаций, ведущих деятельность в сфере туризма, и 200 туроператоров.
«Правительство Монголии рассматривает возможность предоставления кредита на общую сумму 10 млрд тугриков в целях оживления сектора туризма, активизации процесса либерализации воздушного транспорта и отмену визовых требований для туристов из Южной Кореи», - рассказал он.
«Страна готовится принять туристов. Министерство окружающей среды и туризма прилагает усилия по продвижению монгольского туризма на рынках Японии и Южной Кореи. За последние два месяца Монголию посетило мало туристов. Возможно, ограничения, введенные Китаем на пограничных переходах в связи с пандемией, способствуют росту турпотока в Монголию. Несмотря на тот факт, что в текущем году количество интуристов не достигнет уровня 2019 года, в определенной степени принимаются поэтапные меры для укрепления кадрового потенциала и проводятся подготовительные работы к приему туристов», - сказал С.Амгаланбат.
Монгольская туристическая ассоциация), Центр обучения и развития гостиничных услуг и НПО «Ганстром» совместно организовали диалог на тему «Туризм и деловой диалог-2022». Монгольские туристические организации, агентства и туроператоры обменялись опытом, обсудили дальнейшие шаги расширения взаимовыгодного сотрудничества, сообщает МОНЦАМЭ.
В мероприятии приняли участие представители 80 организаций, ведущих деятельность в сфере туризма, и 200 туроператоров.
Фото: montsame.mn