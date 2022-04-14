Общество 14.04.2022 в 15:10
В Бурятии ждут апрельский снег
МЧС предупредило о смещении северного атмосферного фронта
Текст: Номер один
В Бурятии 14-15 апреля по северной половине республики ожидается смещение северного атмосферного фронта, предупреждает региональный главк МЧС.
Это вызовет усиление ветра до 22 метров в секунду, снег.
Жителей республики призывают к соблюдению мер предосторожности.
Фото: pixabay.com
Это вызовет усиление ветра до 22 метров в секунду, снег.
Жителей республики призывают к соблюдению мер предосторожности.
Фото: pixabay.com