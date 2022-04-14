Общество 14.04.2022 в 15:10

В Бурятии ждут апрельский снег

МЧС предупредило о смещении северного атмосферного фронта
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Текст: Номер один
В Бурятии ждут апрельский снег
В Бурятии 14-15 апреля по северной половине республики ожидается смещение северного атмосферного фронта, предупреждает региональный главк МЧС.

Это вызовет усиление ветра до 22 метров в секунду, снег.

Жителей республики призывают к соблюдению мер предосторожности.

Фото: pixabay.com
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