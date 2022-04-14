В Бурятии ждут апрельский снег

В Бурятии 14-15 апреля по северной половине республики ожидается смещение северного атмосферного фронта, предупреждает региональный главк МЧС.Это вызовет усиление ветра до 22 метров в секунду, снег.Жителей республики призывают к соблюдению мер предосторожности.Фото: pixabay.com