Общество 14.04.2022 в 15:37

Игорь Шутенков - ТОСам Улан-Удэ: «Вы объединяете людей, ведете их за собой»

Мэр встретился с жителями отдалённых микрорайонов Советского района
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Текст: Нина Павлова
Игорь Шутенков - ТОСам Улан-Удэ: «Вы объединяете людей, ведете их за собой»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретился с жителями отдалённых микрорайонов Советского района - мкрн Дивизионный и Левого берега. На встрече с представителями территориальных общественных самоуправлений «Исток», «Солдатский», «Вагжанова», «Тулунжа», «Стеклозавод» Игорь Шутенков рассказал о планах по развитию их территорий и ответил на волнующие вопросы жителей.



«Территориальные общественные самоуправления - это наши помощники, наши друзья, наши коллеги, наши партнеры, и всё, что мы делаем на территории города, то опираемся, конечно, на вас. Коллеги, вы объединяете людей, сплачиваете, вы ведете их за собой, люди к вам прислушиваются. Вы стали лидерами общественного мнения на своих территориях»

- обратился Игорь Шутенков к представителям ТОСов.

На встрече активисты мкрн Солдатский представили мэру проект строительства мемориала Героям Советского союза в Великой Отечественной войне «Мы помним Ваши имена». Мемориальный комплекс планируется возвести совместными усилиями активистов ТОС, жителей, органов местного самоуправления, призовых средств городского конкурса «Лучший социально-значимый проект ТОС», депутатов Улан-Удэнского городского Совета и Народного Хурала РБ.

«В нашем микрорайоне три самые центральные и большие улицы названы в честь героев Советского союза: Михалева, Талалихина, Панфилова. Более десяти ветеранов Великой Отечественной проживают в мкр Солдатский. К сожалению, с каждым годом уходят наши ветераны, поэтому основной целью данного проекта является создание мемориала, с помощью которого мы, жители микрорайона Солдатский, можем увековечить имена наших земляков, ветеранов»

- рассказала председатель ТОС «Солдатский» Анастасия Шестерикова.

Также на встрече руководители ТОСов задали мэру и руководству администрации Советского района вопросы, касающиеся берегоукрепления, благоустройства территорий и строительства социальных объектов. К примеру, жителей пос. Исток беспокоит отсутствие спортивного зала. Мэр сообщил, что в настоящее время разработан проект строительства спортивного зала при школе №54. Заявка находится на рассмотрении в Минспорта России. Также в этом году начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкрн Солдатский по улице Восточная. Здание бывшей амбулатории в мкрн Солдатский по адресу Талалихина передано под размещение второго здания Дома культуры «Авиатор». Сейчас идут закупочные процедуры на проведение ремонтных работ.



Что касается дорог в частном секторе, то ежегодно весной и летом проводится отсыпка и грейдирование грунтовых улиц Левобережья. Работа продолжится – по проекту «Народный бюджет» будут отсыпаны и отгрейдированы дороги в мкрн Сокол, Исток, Солдатский, Тулунжа, Заречный и Левый берег. Дополнительно по результатам весеннего снеготаяния формируется перечень проблемных участков, на которых образовались распутицы, для включения в план работ.



Сегодня на территории города создано и работает 95 территориальных общественных самоуправлений, из них 27 организованы в границах многоквартирных жилых домов, зарегистрировано в качестве юридических лиц - 20 ТОС, всего охват населения г. Улан-Удэ движением ТОС составляет свыше 88 тысяч человек.
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