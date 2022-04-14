Санкции Запада уменьшили размер билетов в автобусах Улан-Удэ

Кассовая лента в Бурятии в марте подорожала вдвое-втрое по сравнению с февралем. В результате экономить ее стали не только магазины, но и предприятия общественного транспорта.- Цена на бумагу выросла, для уменьшения издержек мы уменьшили размер билета за проезд при оплате безналичным способом, - сообщили «Номер один» в «Операторе транспортных сервисов» - компании, занимающейся автоматизацией оплаты проезда.Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что подорожание кассовой ленты связано с тем, что при ее изготовлении использовались импортные компоненты.Рост цен на бумагу пришёлся на вторую неделю марта, он начался после заявления финской химической компании Kemira о прекращении поставок в Россию и Белоруссию хлората натрия. С его помощью отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги. Стали недоступны и другие обязательные для производства компоненты, ввозившиеся из-за рубежа.Фото: «Номер один»