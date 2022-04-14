Общество 14.04.2022 в 15:47

В Чите осуждена «я же мать», нападавшая на полицейских

Суд определил ей наказание - два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года
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Текст: Номер один
В Чите осуждена «я же мать», нападавшая на полицейских
Жительница Читы признана виновной в оскорблении и применении насилия в отношении двух сотрудников транспортной полиции (ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Как установлено судом и следствием, 19 августа 2019 года подсудимая, находясь в здании аэропорта Читы, обратилась к сотрудникам полиции с требованиями снять ее совершеннолетнюю дочь с рейса, которая улетает без ее согласия. На отказ сотрудников полиции выполнить такие требования подсудимая стала выражаться в общественном месте нецензурной бранью, чем совершала административное правонарушение, а также она неоднократно пыталась пройти в стерильную зону аэропорта, куда вход посторонним лицам запрещен. Сотрудники полиции потребовали от подсудимой прекратить противоправные действия. В ответ на законные требования подсудимая стала высказывать в адрес сотрудников полиции нецензурные выражения, унижающие их честь и достоинство, а также  нанесла им по одному удару в область груди.

После этого, подсудимая, не желая быть привлеченной к административной ответственности за совершенное ею административное правонарушение, попыталась скрыться из здания аэропорта. При выходе из аэропорта она нанесла еще два удара в область груди и лица одному из полицейских, который пытался воспрепятствовать ее действиям.

В 2019 году уголовное дело в отношении подсудимой было направлено в Черновский районный суд Читы. Однако из-за неоднократных неявок подсудимой в суд судебные заседания откладывались. В связи с этим в марте 2022 года суд объявил ее в розыск и изменил ей меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Позднее ее местонахождение было установлено.

Несмотря на позицию стороны защиты, активное выступление подсудимой в средствах массовой информации о неправомерности действий сотрудников полиции, суд с учетом собранных доказательств и мнения государственного обвинителя Читинской транспортной прокуратуры признал ее виновной в совершении перечисленных преступлений.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в Восточном МСУТ СК России.

Фото: pixabay.com
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