Общество 14.04.2022 в 16:32

В Бурятии глава села обвиняется в служебных подлогах на 400 тыс рублей

Он незаконно подписал акты с  заведомо недостоверными сведениями о выполненном в полном объеме ремонте местного ДК  
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В Бурятии глава села обвиняется в служебных подлогах на 400 тыс рублей
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении главы сельского поселения «Удинское», обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных  статьей 292 УК РФ (служебный подлог), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, в январе 2020 года Хоринскому району были выделены субсидии из бюджета республики на государственную поддержку отрасли культуры в сумме почти 1,5 млн рублей. Денежные средства направлены на капитальный ремонт дома культуры в селе Удинск.

Глава сельского поселения, действуя от лица администрации, заключил соответствующие муниципальные контракты с двумя коммерческими организациями. Подрядчики приступили к ремонту здания, однако не выполнили все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, стремясь избежать дополнительных расходов. Однако обвиняемый в угоду их коммерческим интересам незаконно подписал акты с  заведомо недостоверными сведениями о выполненных в полном объеме работах.

На основании документов, подписанных чиновником, на счета подрядных организаций перечислены все денежные средства, предусмотренным контрактами. В действительности в помещениях дома культуры не проведена замена полов, предусмотренная договорными обязательствами, и стоимость невыполненных работ составила почти 400 тыс рублей.

Преступление выявлено сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействий коррупции отдела полиции «Хоринский». Срок предварительного расследования составил всего два месяца, в течение которых была собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Для обеспечения исполнения возможного взыскания штрафа в рамках уголовного дела наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого.

Фото: buryatia.sledcom.ru

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