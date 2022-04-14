В Бурятии глава села обвиняется в служебных подлогах на 400 тыс рублей

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении главы сельского поселения «Удинское», обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 292 УК РФ (служебный подлог), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, в январе 2020 года Хоринскому району были выделены субсидии из бюджета республики на государственную поддержку отрасли культуры в сумме почти 1,5 млн рублей. Денежные средства направлены на капитальный ремонт дома культуры в селе Удинск.Глава сельского поселения, действуя от лица администрации, заключил соответствующие муниципальные контракты с двумя коммерческими организациями. Подрядчики приступили к ремонту здания, однако не выполнили все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, стремясь избежать дополнительных расходов. Однако обвиняемый в угоду их коммерческим интересам незаконно подписал акты с заведомо недостоверными сведениями о выполненных в полном объеме работах.На основании документов, подписанных чиновником, на счета подрядных организаций перечислены все денежные средства, предусмотренным контрактами. В действительности в помещениях дома культуры не проведена замена полов, предусмотренная договорными обязательствами, и стоимость невыполненных работ составила почти 400 тыс рублей.Преступление выявлено сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействий коррупции отдела полиции «Хоринский». Срок предварительного расследования составил всего два месяца, в течение которых была собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Для обеспечения исполнения возможного взыскания штрафа в рамках уголовного дела наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого.Фото: buryatia.sledcom.ru