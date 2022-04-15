Общество 15.04.2022 в 06:00

В Бурятии капуста скоро станет дороже бананов

Инфляция в республике бьет рекорды
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии капуста скоро станет дороже бананов
Инфляция в Бурятии бьет рекорды - в марте, в связи с ослаблением курса рубля и возросшим покупательским ажиотажем, рекордно выросли в цене лук, капуста и морковь.

В марте прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на лук репчатый – 50%, капусту белокочанную – 40%, бананы – 31,5%, морковь – 29,5%, помидоры свежие – 27%, свеклу столовую – 24%, груши – 21%, виноград – 15%, сообщает Росстат.

В Бурятии рост цен на так называемый «борщевой набор» произошел более значительно, причем еще зимой. Так, цена на капусту начала расти еще до спецоперации - с осени 2021 года в среднем подорожала четырехкратно, с 25 рублей до 100 рублей за килограмм. И если бананы подорожали в цене из-за проблем в логистике и нежелания некоторых западных транспортных компаний иметь дела с РФ, то вот капуста и морковь выращиваются у нас.

- Это похоже на спекулятивный рост, и у потребителей возникает резонный вопрос, а куда смотрят контролирующие органы? - посетовал улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.

В УФАС Бурятии отметили, что рост цен носит во многом объективный характер и ежегодно наблюдается весной.

Проблема подорожания плодоовощной продукции обсуждалась на недавнем совещании с главой Бурятии Алексееем Цыденовым, среди факторов удорожания называли плохой урожай 2021 года, отсутствие запасов, сезонность и т. д., сообщили в УФАС.

Добавим, что УФАС в марте активно поработал с ценами на сахар, и к началу апреля цена килограмма снизилась в среднем на 20% по сравнению с мартовскими показателями. Это благодаря тому, что сахар производится в России и на федеральном уровне удалось доказать ценовой сговор производителей, наказать спекулянтов и снизить цены.

Что касается овощей, то здесь цепочку поставок проследить трудно, ведь в основном овощи завозятся в Бурятию из стран СНГ по ценам, над которыми регулятор не властен. Депутат Хурала Анатолий Кушнарев полагает, что дефицит и, как следствие, рост цен ежегодно возникает к марту, поскольку местная продукция к этому времени заканчивается или банально портится в малоприспособленных условиях.

- Необходимо значительно увеличить в Бурятии площади современных хранилищ, где поддерживается заданная температура и влажность, что позволит сохранять урожай до лета будущего года, - полагает депутат. - В республике есть подобные проекты, но они нуждаются в одобрении госбанками и дальнейшей компенсации части затрат из госбюджета.

Можно добавить, что министерство сельского хозяйства Бурятии в качестве антикризисной меры в 2022 году намерено значительно увеличить господдержку на строительство овощехранилищ.

Фото: «Номер один»
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