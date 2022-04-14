Общество 14.04.2022 в 18:00

Берег Улан-Удэ сползает в реку

Скандал на Степной протоке дошел до суда
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Текст: Петр Санжиев
Берег Улан-Удэ сползает в реку
Цикл многоводности, который вступил в свои права в Бурятии, вызывает все больше опасений по поводу берегов рек. Они активно разрушаются то в одном, то в другом месте. Недавно «Номер один» сообщал о сложном положении, которое сложилось с размытием берега реки Селенги в селе Сотниково. 

В столице республики происходят аналогичные процессы. Из-за того, что власти не предпринимают действенных мер по ликвидации опасного явления, ситуация доходит до суда.

Очередной суд коснулся Степной протоки реки Селенги. Прокурорская проверка зафиксировала факт размыва берега водами реки его интенсивное разрушение. Это происходит на территории СНТ «Весна» и «Черемушки» Советского района.

Прокурор отметил угрозу причинения вреда гражданам, появления имущественного ущерба от разрушения построек, и настаивал на принятии незамедлительных мер. Если это не остановить, то дело может дойти до возникновения чрезвычайной ситуации. Представители двух городских ДНТ также согласились с тем, что надо срочно действовать.

Поясним, что Степная протока является частью реки Селенги. Она огибает остров Комсомольский, на котором, в том числе, находятся указанные СНТ. Селенга, втекая с территории Монголии в Россию, становится здесь федеральной собственностью.

Управление по ЧС мэрии Улан-Удэ постоянно отслеживает положение с реками в городе. Недавно власти вновь подтвердили, что в «Черемушках» разрушается берег.

А в прошлом году городские чиновники сообщали, что Селенга достигала уровня в 269 см при уровне выхода воды на пойму в 230 см.

Надзорщики совместно с экспертами бурятского Управления Росреестра установили, что в указанных местах происходит «обрушение берега протоки Степная реки Селенга с постепенным сползанием грунта вместе с дерном и корневой системой деревьев и кустарников…».

На момент обследования эта картина наблюдалась примерно на 46 метрах берега в СНТ «Весна» - в зоне обрушения расположен один дом. В похожем положении три дома в СНТ «Черемушки», где тревожная ситуация разворачивается на протяжении более 112 метров берега. На одном из участков уже разрушен забор, частично повреждена теплица и другие надворные постройки. Садоводы не знают, как быть…

Иск прокуратуры был вчинен федеральным Росводресурсам, а также республиканскому Минприроды. В ходе процесса последнее было признано ненадлежащим ответчиком.

Росводресурсы активно сопротивлялись.

Так, ведомство заявило, что для предотвращения негативного воздействия вод реки Селенги более десяти лет назад (в 2008-2010 гг.) в границах Улан-Удэ прошла расчистка 12,2 км ее русла (на сумму в 103 млн. рублей).

«Работы проводились в связи с полным заиливанием и отсутствием проточности», - отметили они в суде.

В ответ «федералам» указали, что «имеющийся факт разрушения берега протоки Степной на спорных участках в районе СНТ «Весна» и СНТ «Черемушки» подтверждает неэффективное осуществление Росводресурсами полномочий по предотвращению негативного воздействия вод, что свидетельствует о его бездействии в отношении спорных участков берега протоки Степной».

То есть ведомство не смогло доказать, что оно приняло достаточные и полные меры по предотвращению негативного воздействия селенгинских вод.

В республике, конечно, есть планы по защите Улан-Удэ и других населенных пунктов региона от речных вод. К примеру, существует республиканская госпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». Среди мероприятий намечено строительство защитных сооружений на реках Селенга и Иволга, а также на левом берегу Селенги в Улан-Удэ.

На Степной протоке обещают водопропускные трубы, оборудованные затворами в истоке и устье. Они позволят предотвратить влияние реки, в том числе, на рассматриваемые участки берега.

По итогам рассмотрения, на Росводресурсы возложили обязанность в течение года после вступления судебного решения в силу принять меры по предотвращению разрушения берега в упомянутых СНТ. «Федералы» имеют право обжаловать решение первой инстанции.

Фото: «Номер один»
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