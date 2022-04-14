Общество 14.04.2022 в 23:06

Второе за день землетрясение произошло в Бурятии

Эпицентр подземной стихии находился в 36 км юго-восточней от села. Арзгун Курумканского района
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Второе за день землетрясение произошло в Бурятии
В Бурятию в 20:05 (местного времени) от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН (Иркутск) в оперативную дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями поступила информация о том, что в 19:42 произошло сейсмособытие на территории Курумканского района магнитудой 4,1.

Эпицентр подземной стихии находился в 36 км юго-восточней от села. Арзгун Курумканского района. По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Информация уточняется, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Напомним это второе землетрясение в республике за текущие сутки. Первое произошло в 11:43 местного времени. Магнитуда землетрясения составила 4,8, эпицентр находился в 14 км юго-восточней от поселка Янчукан Северо-Байкальского района.

Фото: pixabay.com
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