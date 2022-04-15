Общество 15.04.2022 в 08:24
Прокуратура Бурятии добивается закрытия колодца, в который упал ребенок
Первая судебная инстанция уже выиграна
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд рассмотрел иск прокуратуры к администрации Закаменска. Надзорное ведомство требовало от местных властей ограничить доступ граждан к канализационным колодцам, в один из которых упал 9-летний мальчик.
Напомним, днем 8 ноября 2021 года на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в Закаменске в заброшенный тепловой коллектор провалился ребенок. На место происшествия выехал дежурный караул пожарной части. Прибывшие огнеборцы обнаружили на дне коллектора не только мальчика, но и мужчину. Как выяснилось, он спустился вниз, чтобы помочь ребенку, но после этого не смог выбраться сам, так как глубина колодца превышает 3,5 метра. Пожарные спустили в колодец лестницу и помогли выбраться мальчику и мужчине.
В ходе проверки происшествия прокуратура пришла к выводу, что администрация города «не принимает должных мер к ограничению доступа к указанному бесхозяйному объекту жилищно-коммунальной сферы, который не эксплуатируется». Вскоре в суд был направлен иск с требованием устранить нарушения.
Рассмотрев дело, суд первой инстанции встал на сторону надзорщиков. Администрацию Закаменска обязали ограничить доступ граждан к семи канализационным колодцам в городе в срок до 1 декабря 2022 года.
Решение суда не вступило в законную силу. Не исключено, что оно будет обжаловано.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Напомним, днем 8 ноября 2021 года на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в Закаменске в заброшенный тепловой коллектор провалился ребенок. На место происшествия выехал дежурный караул пожарной части. Прибывшие огнеборцы обнаружили на дне коллектора не только мальчика, но и мужчину. Как выяснилось, он спустился вниз, чтобы помочь ребенку, но после этого не смог выбраться сам, так как глубина колодца превышает 3,5 метра. Пожарные спустили в колодец лестницу и помогли выбраться мальчику и мужчине.
В ходе проверки происшествия прокуратура пришла к выводу, что администрация города «не принимает должных мер к ограничению доступа к указанному бесхозяйному объекту жилищно-коммунальной сферы, который не эксплуатируется». Вскоре в суд был направлен иск с требованием устранить нарушения.
Рассмотрев дело, суд первой инстанции встал на сторону надзорщиков. Администрацию Закаменска обязали ограничить доступ граждан к семи канализационным колодцам в городе в срок до 1 декабря 2022 года.
Решение суда не вступило в законную силу. Не исключено, что оно будет обжаловано.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Тегипрокуратура колодец