Общество 15.04.2022 в 08:46

13 глав районов Бурятии получили представления прокуратуры

Одному главе объявлено предостережение
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Текст: Константин Воронов
13 глав районов Бурятии получили представления прокуратуры
Прокуратура Бурятии проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В ходе проверки выявлено свыше 100 нарушений закона, для их устранения принято более 60 актов реагирования. По результатам их рассмотрения к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 15 чиновников.

«Прокурорского вмешательства потребовали факты отсутствия в проектах организации дорожного движения сведений о некоторых автомобильных дорогах в Баргузинском и Кижингинском районах. Ненадлежащее содержание автодорог местного значения, отсутствие дорожных знаков, освещения, разрушение дорожного покрытия, образование ям и выбоин, сужение ширины полос местной дороги, снежные накаты, скользкость – послужило основанием для внесения представлений главам 13 районов республики», - рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурорами Баргузинского, Заиграевского и Закаменского районов в суд направлены иски о понуждении владельцев дорог устранить нарушения закона о безопасности дорожного движения, установить дорожные знаки, устранить дефекты дорожного полотна.

«Нарушения федерального законодательства при постановке на кадастровый учет земельных участков, занимаемых автодорогами общего пользования местного значения, выявлены в Бичурском, Мухоршибирском и Северобайкальском районах. Внесены 2 представления об устранении нарушений закона, прокурором Мухоршибирского района в суд направлен иск с требованием обязать администрацию сельского поселения «Кусотинское» принять меры по постановке на учет автомобильной дороги», - сообщает прокуратура.

Кроме того, в связи с угрозой подтопления мостового перехода через р. Хурай-Хобок на автодороге «Зактуй-Аршан» и угрозой ограничения транспортного сообщения с населенными пунктами прокурор объявил предостережение главе Тункинского района.

Фото: «Номер один»
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